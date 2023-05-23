Изменение позиции США по F-16 в прошлом месяце инициировал глава Пентагона, - NYT
Глава Пентагона Ллойд Остин в прошлом месяце начал готовить смену позиции США относительно поставок F-16 Украине и обучения украинских пилотов на западных истребителях
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
После завершения встречи в формате "Рамштайн" 21 апреля глава минобороны США Ллойд Остин заявил высокопоставленным должностным лицам администрации Байдена, что пора изменить позицию по учениям пилотов и позволить другим странам передать самолеты Украине.
Белый дом сопротивлялся решению по истребителям для Украины из-за того, что самолеты могут быть использованы для ударов по территории России, что потенциально может побудить Кремль к эскалации. Представители Пентагона отметили, что другие виды вооружений, особенно средства противовоздушной обороны, нужны Украине в первую очередь. Также администрацию Байдена останавливала высокая цена истребителя – до 63 миллионов долларов за единицу.
Но Пентагон в конце концов изменил курс, как и в случае предоставления Украине американских танков M1 Abrams. Остин получил единодушное согласие от чиновников Байдена по вопросам национальной безопасности, сказал представитель оборонного ведомства.
В преддверии саммита G7 на прошлой неделе Остин официально рекомендовал Байдену разрешить союзникам обучать украинцев и передавать свои самолеты.
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