Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

После завершения встречи в формате "Рамштайн" 21 апреля глава минобороны США Ллойд Остин заявил высокопоставленным должностным лицам администрации Байдена, что пора изменить позицию по учениям пилотов и позволить другим странам передать самолеты Украине.

Белый дом сопротивлялся решению по истребителям для Украины из-за того, что самолеты могут быть использованы для ударов по территории России, что потенциально может побудить Кремль к эскалации. Представители Пентагона отметили, что другие виды вооружений, особенно средства противовоздушной обороны, нужны Украине в первую очередь. Также администрацию Байдена останавливала высокая цена истребителя – до 63 миллионов долларов за единицу.

Но Пентагон в конце концов изменил курс, как и в случае предоставления Украине американских танков M1 Abrams. Остин получил единодушное согласие от чиновников Байдена по вопросам национальной безопасности, сказал представитель оборонного ведомства.

В преддверии саммита G7 на прошлой неделе Остин официально рекомендовал Байдену разрешить союзникам обучать украинцев и передавать свои самолеты.