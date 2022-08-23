Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на саммите Крымской платформы 23 августа 2022 года.

По его словам, многие страны давали России знать, что они согласны вести с ней бизнес как обычно уже после оккупации Россией украинского Крыма.

"Я хотел бы напомнить, что Северный поток-2 начал действовать уже после аннексии Крыма. Нет возврата к обычным экономическим связям с Россией, когда РФ воюет против Украины, нападает, оккупирует международно признанные территории Украины... Изменение политики Запада – это не просто прекращение Северного потока-2, а ликвидация, полнейший демонтаж этого потока", - сказал Дуда.

Также президент Польши отметил, что вернуться к отношениям с РФ по состоянию на 23 февраля уже невозможно, учитывая зверства, которые совершила Россия в Украине.

"Бомбы, которые упали на Харьков и Киев, после увиденных Ирпеня, Бородянки, Бучи. Мариуполь, уничтоженный ракетами. После преступлений, после войны, из-за руин и уничтожения Украины мы не можем вернуться к 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины, включая Крым", - отметил он.