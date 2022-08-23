Изменение политики Запада – это не просто прекращение "Северного потока-2", а его полный демонтаж, - Дуда на Крымской платформе
Во время саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года президент Польши Анджей Дуда отметил, что многие европейские страны были согласны вести бизнес с Россией уже после оккупации Крыма
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на саммите Крымской платформы 23 августа 2022 года.
По его словам, многие страны давали России знать, что они согласны вести с ней бизнес как обычно уже после оккупации Россией украинского Крыма.
"Я хотел бы напомнить, что Северный поток-2 начал действовать уже после аннексии Крыма. Нет возврата к обычным экономическим связям с Россией, когда РФ воюет против Украины, нападает, оккупирует международно признанные территории Украины... Изменение политики Запада – это не просто прекращение Северного потока-2, а ликвидация, полнейший демонтаж этого потока", - сказал Дуда.
Также президент Польши отметил, что вернуться к отношениям с РФ по состоянию на 23 февраля уже невозможно, учитывая зверства, которые совершила Россия в Украине.
"Бомбы, которые упали на Харьков и Киев, после увиденных Ирпеня, Бородянки, Бучи. Мариуполь, уничтоженный ракетами. После преступлений, после войны, из-за руин и уничтожения Украины мы не можем вернуться к 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины, включая Крым", - отметил он.
- Во вторник, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в столицу Украины.
- Президент Польши Анджей Дуда заверил украинцев, что Польша является временным прибежищем для многих украинцев и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков.
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