Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
Решение США направить разведывательные БПЛА дальше на юг над Черным морем после столкновения самолета РФ с MQ-9 Reaper "определенно ограничивает способность собирать разведданные"
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.
"Безусловно, ограничивает наши возможности собирать разведывательные данные, связанные с войной в Украине", - цитирует ведомство анонимный источник о решении Соединенных Штатов об изменении маршрутов своих беспилотников наблюдения дальше к югу над Черным морем после того, как российский самолет столкнулся с американским дроном.
Чиновник объяснил, что полет разведывательных БПЛА на больших расстояниях снижает качество полученных данных, так же как и спутники-шпионы могут в определенной степени компенсировать дроны, но имеют более короткое время над целями, опять же снижая эффективность наблюдения.
Сообщается, что США начали летать своими беспилотниками наблюдения дальше на юг и на большей высоте над Черным морем, чем раньше.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитым американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
- В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
- 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
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