Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

"Безусловно, ограничивает наши возможности собирать разведывательные данные, связанные с войной в Украине", - цитирует ведомство анонимный источник о решении Соединенных Штатов об изменении маршрутов своих беспилотников наблюдения дальше к югу над Черным морем после того, как российский самолет столкнулся с американским дроном.

Чиновник объяснил, что полет разведывательных БПЛА на больших расстояниях снижает качество полученных данных, так же как и спутники-шпионы могут в определенной степени компенсировать дроны, но имеют более короткое время над целями, опять же снижая эффективность наблюдения.

Сообщается, что США начали летать своими беспилотниками наблюдения дальше на юг и на большей высоте над Черным морем, чем раньше.