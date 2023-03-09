Изменение климата продолжает усиливаться: Европа пережила вторую теплую зиму в истории наблюдений, – исследование
Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало, что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу
Об этом информирует EURACTIV .
Европа вышла из своей второй самой теплой зимы за всю историю наблюдений, поскольку изменение климата продолжает усиливаться.
Согласно данным, средняя температура в Европе с декабря по февраль была на 1,4 градуса выше среднего показателя 1991-2020 годов. Это второй самой теплой зимой за всю историю наблюдений, превышенной только до зимы 2019-2020 годов.
"Европа пережила сильную зимнюю волну жары в конце декабря и начале января, когда рекордно высокие зимние температуры рухнули на страны от Франции до Венгрии, заставив горнолыжные курорты закрыться из-за отсутствия снега", - говорится в исследовании.
C3S заявила, что температура была особенно высока в Восточной Европе и на севере скандинавских стран. В то время как общие температуры в Европе были выше нормы, некоторые регионы были ниже среднего, включая части России и Гренландии.
Ученые уверяют, что зимы становятся теплее из-за повышения глобальной температуры, вызванной человеком.
"Эти низкие морские ледовые условия могут иметь важные последствия для стабильности антарктических ледниковых шельфов и, в конечном счете, для глобального повышения уровня моря", - рассказал заместитель директора C3S Саманта Берджесс.
Высокие температуры создают опасности для дикой природы и сельского хозяйства. Зимние температурные скачки могут привести к тому, что растения начнут расти или преждевременно выводить животных из спячки, что делает их уязвимыми к более поздним похолоданиям.
"Для видов с небольшими популяциями или ограниченными ареалами это может легко склонить их на путь вымирания", - сказал заместитель директора Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Тилли Коллинз.
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