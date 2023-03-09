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Изменение климата продолжает усиливаться: Европа пережила вторую теплую зиму в истории наблюдений, – исследование

9 мартa, 2023 четверг
13:42
Наука

Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало, что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу

Об этом информирует EURACTIV .

Европа вышла из своей второй самой теплой зимы за всю историю наблюдений, поскольку изменение климата продолжает усиливаться.

Согласно данным, средняя температура в Европе с декабря по февраль была на 1,4 градуса выше среднего показателя 1991-2020 годов. Это второй самой теплой зимой за всю историю наблюдений, превышенной только до зимы 2019-2020 годов.

"Европа пережила сильную зимнюю волну жары в конце декабря и начале января, когда рекордно высокие зимние температуры рухнули на страны от Франции до Венгрии, заставив горнолыжные курорты закрыться из-за отсутствия снега", - говорится в исследовании.

C3S заявила, что температура была особенно высока в Восточной Европе и на севере скандинавских стран. В то время как общие температуры в Европе были выше нормы, некоторые регионы были ниже среднего, включая части России и Гренландии.

Ученые уверяют, что зимы становятся теплее из-за повышения глобальной температуры, вызванной человеком.

"Эти низкие морские ледовые условия могут иметь важные последствия для стабильности антарктических ледниковых шельфов и, в конечном счете, для глобального повышения уровня моря", - рассказал заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Высокие температуры создают опасности для дикой природы и сельского хозяйства. Зимние температурные скачки могут привести к тому, что растения начнут расти или преждевременно выводить животных из спячки, что делает их уязвимыми к более поздним похолоданиям.

"Для видов с небольшими популяциями или ограниченными ареалами это может легко склонить их на путь вымирания", - сказал заместитель директора Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Тилли Коллинз.

  • Мониторинговая служба Европейской комиссии сообщила, что лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.
  • В 2022 году озоновая дыра над Антарктидой не выросла, но и не убавилась . На ее размер кроме химических соединений – фреонов, влияет и глобальное потепление.
  • По данным ЮНЕСКО, по состоянию на ноябрь 2022 года наблюдалась тенденция ускоренного таяния ледников на объектах всемирного наследия, а к 2050 году треть из них может совсем исчезнуть, что приведет к рискованным последствиям для человечества.
  • В первый день 2023 синоптики зафиксировали тепловые температурные рекорды в Волынской области, Тернопольской и Ровенской областях, а также во Львове .
  • В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
  • Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
  • 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.

Мир
Европа
экологическая катастрофа
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