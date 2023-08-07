Об этом информирует Reuters .

Согласно исследованию, оценивавшему экономическое влияние изменения климата на текущие суверенные кредитные рейтинги, 59 стран, включая Китай, Индию, США и Канаду, могут испытать рост расходов на обслуживание долга в течение следующего десятилетия из-за глобальной неспособности ограничить выбросы углерода, что приведет к падению их. кредитных рейтингов на две ступени

"Наши результаты подтверждают идею, что отложение зеленых инвестиций увеличит расходы по заимствованию для стран, что приведет к увеличению расходов на корпоративный долг", - сказала ученая Патриция Клусак об исследовании, проведенном Университетом Восточной Англии (UEA) и Кембриджским университетом.

Сообщается, что изменение климата не только увеличивает долговые расходы для многих стран, но и приводит к общему экономическому ущербу. Страховая компания Allianz оценила, что из-за недавних жарких дней глобальное производство в этом году уменьшилось на 0,6%.

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Модель искусственного интеллекта, основанная на рейтингах S&P Global и климатических экономических моделях, показала, что изменение климата может повлиять на суверенные кредитные рейтинги в разных сценариях. Худший сценарий высоких выбросов приведет к увеличению глобальных затрат на обслуживание долга и снижению рейтинга для 59 стран. Развивающиеся государства больше всего страдают от физических последствий изменения климата, а страны с наивысшим рейтингом - от наибольшего падения.

Выводы о рисках изменения климата для экономики и финансовой системы заставили регуляторов и кредитные агентства искать лучшие способы оценки этих рисков. S&P Global Ratings использует принципы ESG, учитывающие влияние климата на свои рейтинги, а Fitch Ratings имеет систему показателей релевантности ESG. Европейский центральный банк призвал к большей ясности в этом вопросе.