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Изменение климата может углубить долговую яму для 59 стран, - исследование

7 августа, 2023 понедельник
12:27
Наука

Новое исследование, моделировавшее влияние изменения климата на кредитную способность 59 стран, показало, что глобальное потепление может привести к росту расходов на обслуживание долга в течение следующего десятилетия

Об этом информирует Reuters .

Согласно исследованию, оценивавшему экономическое влияние изменения климата на текущие суверенные кредитные рейтинги, 59 стран, включая Китай, Индию, США и Канаду, могут испытать рост расходов на обслуживание долга в течение следующего десятилетия из-за глобальной неспособности ограничить выбросы углерода, что приведет к падению их. кредитных рейтингов на две ступени

"Наши результаты подтверждают идею, что отложение зеленых инвестиций увеличит расходы по заимствованию для стран, что приведет к увеличению расходов на корпоративный долг", - сказала ученая Патриция Клусак об исследовании, проведенном Университетом Восточной Англии (UEA) и Кембриджским университетом.

Сообщается, что изменение климата не только увеличивает долговые расходы для многих стран, но и приводит к общему экономическому ущербу. Страховая компания Allianz оценила, что из-за недавних жарких дней глобальное производство в этом году уменьшилось на 0,6%.

Фото: скрин

Модель искусственного интеллекта, основанная на рейтингах S&P Global и климатических экономических моделях, показала, что изменение климата может повлиять на суверенные кредитные рейтинги в разных сценариях. Худший сценарий высоких выбросов приведет к увеличению глобальных затрат на обслуживание долга и снижению рейтинга для 59 стран. Развивающиеся государства больше всего страдают от физических последствий изменения климата, а страны с наивысшим рейтингом - от наибольшего падения.

Выводы о рисках изменения климата для экономики и финансовой системы заставили регуляторов и кредитные агентства искать лучшие способы оценки этих рисков. S&P Global Ratings использует принципы ESG, учитывающие влияние климата на свои рейтинги, а Fitch Ratings имеет систему показателей релевантности ESG. Европейский центральный банк призвал к большей ясности в этом вопросе.

  • Ранее ученые предупредили, что через 5 млн. лет трещина в Африке разделит континент на две части и образует шестой океан.
  • 13 июля, проанализировав спутниковые снимки, исследователи из США и Великобритании обнаружили , что океаны Земли становятся зеленее. Это, вероятно, связано с изменением климата.
  • Также на кадрах из дрона исследователи заметили изменения во внешнем виде кратера на Дальнем Востоке России, основным признаком которого является освобождение земли ото льда. Это связано с глобальным потеплением, что приводит к расширению провала.
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