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Изменение климата может привести к гибели 1 миллиарда человек, - ученые

30 августа, 2023 среда
13:10
Наука экология

Эксперты проанализировали 180 статей о влиянии изменения климата на смертность и пришли к выводу: примерно в течение следующего столетия от климатических катастроф может погибнуть миллиард человек

Об этом информирует ScienceAlert .

По данным нового исследования, использование ископаемых, которые человечество сжигает сегодня, может привести к смерти миллиардов людей в будущем. Как и большинство прогнозов, это основано на нескольких предположениях.

Одно из предположений – это эмпирическое "правило 1000 тонн". Согласно ему каждая тысяча тонн углерода, которую человечество сжигает, косвенно уносит жизни одного человека в будущем. Если мировая температура поднимется на 2 °C выше средней глобальной предпромышленной температуры, к чему мы идем в ближайшие десятилетия, то это будет много жертв. На каждые 0,1 °C повышение температуры от нынешнего уровня мир может претерпеть примерно 100 миллионов смертей.

"Если серьезно отнестись к научному консенсусу о правиле 1000 тонн и провести цифры, антропогенное глобальное потепление приравнивается к миллиарду преждевременных мертвых тел в течение следующего столетия. Очевидно, что мы должны действовать. И мы должны действовать быстро", - объясняет специалист по энергетике Джошуа Пирс из Университета Западного Онтарио в Канаде.

Сообщается, что измерение выбросов с точки зрения человеческих жизней делает цифры более легкими для общественности, а также подчеркивает, насколько неприемлемо нынешнее бездействие.

"Глобальное потепление является вопросом жизни или смерти для миллиарда людей. По мере того, как прогнозы климатических моделей становятся более четкими, вред, который мы наносим детям и будущим поколениям, все чаще можно приписать нашим действиям", - говорит Пирс.

Ученые использовали правило 1000 тонн, чтобы показать последствия сжигания угля из шахты Адани Кармайкл в Австралии, которая должна стать самой большой в мире. Они говорят, что если весь уголь из этой шахты будет сожжен, то это может унести жизни около 3 миллионов человек в будущем.

"Многие из тех, кто умрет, уже живут детьми на Глобальном Юге, сжигание кармайклового угля с высокой вероятностью приведет к их смерти в будущем", - говорится в исследовании.

Они также отмечают, что "правило 1000 тонн" не учитывает возможных климатических обратных связей, которые могут усугубить будущую экологическую ситуацию вследствие выброса углерода.

Это правило на самом деле есть приблизительной оценкой, что означает где-то между 0,1 и 10 смертей на 1000 тонн сожженного углерода. Это означает, что реальная смертность может быть еще больше, чем та, которую ученые описали.

"Когда климатологи запускают свои модели, а затем отчитываются о них, все склоняются к консервативности, потому что никто не хочет звучать как Доктор Дум. Мы сделали это и здесь, но все еще не выглядит хорошо", - объясняет Пирс.

Еще одно мнение о смертности из-за климата

Организация Объединенных Наций сообщает, что ежегодно факторы окружающей среды уносят жизни около 13 миллионов человек, и все же непонятно, сколько из этих смертей прямо или косвенно вызвано изменением климата.

Некоторые эксперты утверждают, что аномальные температуры сами по себе уже могут уносить до пяти миллионов жизней в год. Остальные оценки значительно ниже.

Частично проблема состоит в том, что глобальные последствия изменения климата многообразны. Неурожаи, засухи, наводнения, экстремальные погодные условия, лесные пожары и повышение уровня моря – это может повлиять на жизнь людей незаметно и сложно.

  • Новое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA) и Кембриджским университетом, моделировавшее влияние изменения климата на кредитную способность 59 стран, показало , что глобальное потепление может привести к росту расходов на обслуживание их долга в течение следующего десятилетия.
  • Президент конференции ООН по опустошению Ален-Ричард Донвахи предупредил , что мир, вероятно, столкнется с серьезными перебоями в поставке продовольствия задолго до того, как глобальная температура повысится до 1,5°C, поскольку последствия климатического кризиса в сочетании с дефицитом воды и плохими. методами земледелия угрожают мировому сельскому хозяйству
  • Меньше чем через год Rocket Lab запустит два небольших спутника для NASA, которые помогут ученым лучше понять влияние потепления климата на массивные шельфовые ледники на полюсах Земли.
Мир
экологическая катастрофа
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