"Изменение географии": в Индии опасаются, что Китай поступит с их страной так, как Россия с Украиной
Один из лидеров партии "Индийский национальный конгресс" Рауль Ганди опасается, что Китай будет действовать в отношении Индии так же, как Россия действует в отношении Украины
Об этом пишет The Tribune.
Рауль Ганди отметил, что Россия предупреждала Украину не укреплять отношения с Западом и угрожала, что если Киев слишком сблизится с западными странами, то "география страны будет изменена". Также Китай угрожает Индии, намереваясь "изменить географию" в приграничных районах.
По словам Ганди, индийское правительство обязано прислушаться к оппозиционным силам, чтобы сделать Индию сильной.
Он отметил, что Индия могла бы заменить Китай и стать лидером мирового производства, поскольку располагает многочисленной молодежью и хорошо образованным населением.
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