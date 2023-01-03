Об этом пишет The Tribune.

Рауль Ганди отметил, что Россия предупреждала Украину не укреплять отношения с Западом и угрожала, что если Киев слишком сблизится с западными странами, то "география страны будет изменена". Также Китай угрожает Индии, намереваясь "изменить географию" в приграничных районах.

По словам Ганди, индийское правительство обязано прислушаться к оппозиционным силам, чтобы сделать Индию сильной.

Он отметил, что Индия могла бы заменить Китай и стать лидером мирового производства, поскольку располагает многочисленной молодежью и хорошо образованным населением.

Напомним, 30 декабря глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели видеопереговоры. Китайский лидер заявил, что страна готова быть глобальным партнером России на фоне "сложной ситуации в мире"

16 декабря премьер-министр Индии в очередной раз призвал Путина к диалогу для окончания войны в Украине.

В середине декабря обострился давний конфликт на границе Индии и Китая. Индия утверждает, что ее военные столкнулись с китайскими солдатами в спорной зоне вдоль границы. Это первый такой инцидент за более чем год.

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