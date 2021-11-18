"Измена военно-политического руководства": журналистка Янина Соколова обнародовала новые документы о "Вагнергейте". Говорит, что подбросили под офис

Об этом она написала в Facebook.



Журналистка говорит, что документы подбросили на флешке под рабочий офис несколько дней назад. И они – настоящие. Перед публикацией на них только затерли позывные участников спецоперации Украины – для их безопасности.



Согласно документам, операция называлась "Авеню" и обошлась украинскому бюджету в более чем 700 тысяч гривен. Боевиков выманили из России под предлогом захвата нефтяных месторождений на территории Венесуэлы.

Кроме 33 наемников, самолет с которыми должны были под вымышленным предлогом посадить в Украине, разведка вышла еще на 103 боевиков, причастных к военным преступлениям.



"Из уст первых лиц государства в глаза обществу с экранов ТВ. Пленки вербовки. Полная картина срыва. В конце концов признание Президентом, мол "ну да было, но нас обманул Александр". Далее торги с журналистами Беллингкет, как на базаре. Когдавыпускать, может не надо сейчас, давайте "после праздников". Параллельно давление со стороны оппозиции по Вагнеру в стенах ВР. Сбор ВСК под председательством провластной Безуглой. Смешные, процензурированные выводы ВСК, мол "никто не виноват", от которых стыдно даже самой председательствующей Безуглой. Паника в Офисе Президента. Давление на экс-председателя ГУР и участников спецоперации со стороны СБУ. Ночь придумывания версий кого же сделать козлом отпущением, чтобы отвлечь внимание от Ермака", - сказала Соколова.



"На документах мы затерли позывные участников спецоперации со стороны Украины. Не знаем кто эти люди. Но сделали это в целях их дальнейшей безопасности. Опубликованных ниже документов вы не видели нигде. Они публикуются впервые. Наши спецслужбы крутые. А еще Вагнер – лакмус того, кто именно сидит на Банковой. И почему мы это допустили...", – рассказала о документах Соколова.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.