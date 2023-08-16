Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.

"Урожайное - это вблизи уволенного ранее Старомайорского. Это еще один пункт, позволяющий и дальше развивать наступление на Бердянском направлении. Сейчас вблизи Урожайного, где-то на глубине 13 км начинается основная линия обороны", - сказал он.

Згурец добавил, что ВСУ прошли передовую линию обороны и подходят к основной линии обороны, которая начинается за Старомлиновкой.

"Сейчас враг пытается выстроить линию обороны – Ремовка, Володино, Старомлиновка и Керменчик. Там сейчас россияне пытаются подтягивать и удерживать свои подразделения, которые ориентированы на то, чтобы сдерживать дальнейшее продвижение наших войск. Думаю, что враг будет осуществлять фортификацию к югу от Урожайного – там они пытаются по-новому закапываться. Сейчас будет перспективная задача для нашей артиллерии и дальше выполнять основную миссию - сделать невозможным укрепление фортификационных сооружений и использование тех или иных подразделений армии РФ", - считает эксперт.

Он отметил, что также происходит динамика на другом направлении – на Мелитопольском.

Там боевые действия идут в Роботином и на стыке между Роботиным и Вербовым. Там интенсивные боевые действия. Важно, что на этих двух участках создается существенное напряжение для РФ, которое пытается это компенсировать опрокидыванием резервов. Они опрокидываются даже с Херсонского направления. Некоторые стратегические резервы сейчас в промежуточном варианте перебрасываются на левый берег Днепра в Херсонской области. Это говорит о том, что происходит распаковка стратегических резервов противник", - сказал Згурец.

Эксперт добавил, что с другой стороны, в зоне Роботиного появляются и наши новые бригады, оснащенные западной техникой.

"Происходит и с нашей стороны подтягивание сил, которые должны обеспечить наращивание возможностей, в частности от Роботиного и дальше. А там вблизи Токмак и эта линия транспортного сообщения Васильевка – Токмак – Каменка – Волноваха, которую в случае контроля можно использовать, чтобы существенно усложнить использование противником сообщений. Это станет еще одним фактором, что усложнит врагу оборону участка оккупированной территории", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка-Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи .

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об успехах на Бердянском и Мариупольском направлениях.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

1 августа военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

5 августа командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

10 августа в Генштабе заявили, что Силы обороны имели успех у Урожайного и юго-восточнее Старомайорского.

15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил , что ВСУ имели успех в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах