Згурец объяснил, для чего враг пытается захватить терриконы вокруг Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Териконы - это накопление породы, которая является остатками работы Авдеевского коксохимического завода. Террикон - это высота, которая позволяет операторам дронов или снайперам контролировать территорию и быть глазами наступательных подразделений. Иметь боевые позиции и фортификационные сооружения на терриконе не имеет смысла", - заметил Згурец.

По словам военного эксперта, артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику активно работать на терриконах.

"То, что противник залез на северную окраину территории террикона, ухудшает наше тактическое положение. Но мы видим, что артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику там активно работать. Их там постоянно уничтожают Силы обороны. Большее значение имеет Авдеевский коксохимический завод и железная дорога, которая просматривается с этого террикона", - подчеркнул Згурец.

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны.

Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.



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