Згурец объяснил, для чего враг пытается захватить терриконы вокруг Авдеевки
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику активно работать на Авдеевских терриконах
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Териконы - это накопление породы, которая является остатками работы Авдеевского коксохимического завода. Террикон - это высота, которая позволяет операторам дронов или снайперам контролировать территорию и быть глазами наступательных подразделений. Иметь боевые позиции и фортификационные сооружения на терриконе не имеет смысла", - заметил Згурец.
По словам военного эксперта, артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику активно работать на терриконах.
"То, что противник залез на северную окраину территории террикона, ухудшает наше тактическое положение. Но мы видим, что артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику там активно работать. Их там постоянно уничтожают Силы обороны. Большее значение имеет Авдеевский коксохимический завод и железная дорога, которая просматривается с этого террикона", - подчеркнул Згурец.
- Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны.
- Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.
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