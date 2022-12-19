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Изготовили специально под нужды Укрэнерго: на поврежденной обстрелами подстанции устанавливают новое оборудование, предоставленное USAID

19 декабря, 2022 понедельник
16:37
Экономика

Украина бесплатно получила 105 единиц энергетического оборудования от Агентства США по международному развитию (USAID) на сумму свыше 100 тыс. долларов

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в facebook.

"Новое оборудование общей стоимостью более 100 тысяч долларов от наших американских партнеров из USAID уже готовится для установки на одну из поврежденных обстрелами россиян подстанций. Это устройства, позволяющие управлять технологическими процессами и мониторить ключевые технологические параметры работы подстанции, вовремя выявлять проблемы в оборудовании и предотвращать возникновение аварий. 105 единиц такого оборудования бесплатно предоставили для Укрэнерго наши партнеры из USAID Проект энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что оборудование было изготовлено специально под нужды Укрэнерго ведущей американской компанией SEL в максимально сжатые сроки.

"Это и другое ключевое замененное оборудование позволит восстановить работу подстанции, а с ней – и стабильность энергоснабжения в регионе, который в настоящее время страдает от дефицита мощности, передача которой затруднена из-за повреждений ключевых объектов генерации и передачи", – добавили в Укрэнерго.

  • Напомним: 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.

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Енергия
США
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