Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.

В Запорожье глава оккупационной "ВГА" издал указ, что всех противников оккупантов и коллаборантов ждет изгнание.

В Херсонской области россияне от имени "ВГА" обнародовали распоряжение о запрете местным любого волеизъявления.

В Мариуполе Донецкой области больные диабетом могут получить инсулин, только если прием проводят "специалисты ДНР". Для местных это невозможно.

В Северодонецке Луганской области россияне планируют запустить химическое предприятие "Азот", в результате чего может произойти техногенная катастрофа.

В Харьковской области некоторые сельскохозяйственные угодья временно нельзя использовать из-за минирования их оккупантами.

В Крыму самопровозглашенный глава Сергей Аксенов назвал нынешний туристический сезон неудачным. Количество отдыхающих в 2022 году на 40% меньше, чем в прошлом.

16 июля Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки РФ.

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