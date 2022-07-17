Изгнание "несогласных" и запрет на волеизъявление: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях Украины
Центр при СНБО рассказал о манипуляциях россиян на временно оккупированных территориях Крыма, Юга и Востока Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.
В Запорожье глава оккупационной "ВГА" издал указ, что всех противников оккупантов и коллаборантов ждет изгнание.
В Херсонской области россияне от имени "ВГА" обнародовали распоряжение о запрете местным любого волеизъявления.
В Мариуполе Донецкой области больные диабетом могут получить инсулин, только если прием проводят "специалисты ДНР". Для местных это невозможно.
В Северодонецке Луганской области россияне планируют запустить химическое предприятие "Азот", в результате чего может произойти техногенная катастрофа.
В Харьковской области некоторые сельскохозяйственные угодья временно нельзя использовать из-за минирования их оккупантами.
В Крыму самопровозглашенный глава Сергей Аксенов назвал нынешний туристический сезон неудачным. Количество отдыхающих в 2022 году на 40% меньше, чем в прошлом.
- 16 июля Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки РФ.
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