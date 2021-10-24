Издевательство на грани садизма: в МИДе России отреагировали на причисление россиян к "бездомным национальностям"

Об этом заявила пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, американцы превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад для россиян.

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности". Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала Захарова.

Она добавила, что это будет угрожать развитию туризма и культурных обменов, и назвала решение Госдепа США ударом по семьям и родственникам.