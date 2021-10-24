Издевательство на грани садизма: в МИДе России отреагировали на причисление россиян к "бездомным национальностям"
В Министерстве иностранных дел России осудили причисление Госдепом США россиян к "бездомным национальностям"
Об этом заявила пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова в Telegram.
По ее словам, американцы превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад для россиян.
"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности". Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала Захарова.
Она добавила, что это будет угрожать развитию туризма и культурных обменов, и назвала решение Госдепа США ударом по семьям и родственникам.
- 24 октября стало известно, что Госдеп США в инструкции по выдаче виз причислил граждан России к категории "бездомные национальности".
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