Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что рашист в марте издевался физически и психологически над местным жителем села на Черниговщине, его сына: "Зайдя в дом пострадавших, обвиняемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата".

Кроме того, в это время другой пока не установленный оккупант добивался 15-летней падчерицы хозяина. В прокуратуре сообщают, что матери девушки удалось уговорить его прекратить подобные действия.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность второго российского военного.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области.

Трем террористам "ДНР", воевавшим за Россию, суд назначил лишение свободы на 15 лет.

29 июня в Украине к 15 годам заключения за госизмену приговорили командира отделения "армии ДНР", пытавшегося захватить Запорожскую область.

8 июля в соответствии с судебными решениями 8 боевиков террористической группировки "ДНР" были признаны виновными по двум статьям УК Украины, они будут отбывать заключение сроком на 15 лет.

29 июля Апелляционный суд Киева заменил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумщины, по пожизненному заключению до 15 лет за решеткой.

Экс-сотруднику СБУ сообщили о подозрении, объявить в розыск и будут судить за подготовку бойцов "ДНР" и участие в боевых действиях против ВСУ.

Дела по заместителю командующего Черноморским флотом РФ и командиром бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Злоумышленников объявили в международный розыск.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного российского военного за нарушение законов и обычаев войны.

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