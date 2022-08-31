Издевался над мужчиной и его сыном, пока товарищ добивался 15-летней падчерицы. Солдата РФ будут судить за преступления в Черниговской области
Российского солдата будут судить за издевательство над мужчиной и его сыном на Черниговщине
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что рашист в марте издевался физически и психологически над местным жителем села на Черниговщине, его сына: "Зайдя в дом пострадавших, обвиняемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата".
Кроме того, в это время другой пока не установленный оккупант добивался 15-летней падчерицы хозяина. В прокуратуре сообщают, что матери девушки удалось уговорить его прекратить подобные действия.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность второго российского военного.
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