Издевался над хозяевами и ограбил их дом на Харьковщине: военному "ДНР" сообщено о подозрении
Военный из "ДНР", воевавший на стороне РФ, сообщили о подозрении за издевательство и грабеж мирного населения на Харьковщине. Злоумышленник находится за решеткой
Об этом информирует в фейсбуке Офис генерального прокурора .
Прокуратура сообщила о подозрении военном незаконного вооруженного формирования "ДНР" по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Злоумышленника прирядить в одну из российских воинских частей. Он вместе с другими солдатами прибыл в Белгородскую область и 24 февраля пересек государственную границу Украины в Харьковской области.
"В начале марта оккупант вместе с другими военными РФ находился в с. Русские Тишки Харьковского района. Подозреваемый проник на территорию одного из домовладений, где в это время находились местные жители - мужчина и женщина. Угрожая расправой и убийством, он избивал хозяев дома, а в дальнейшем завладел их имуществом - ноутбуком, ювелирными украшениями и коллекцией старинных монет", - говорится в сообщении.
В настоящее время преступник находится под стражей.
- 14 июня ДБР сообщило о подозрении в государственной измене командиру российского корабля "Адмирал Макаров", перешедшему на сторону врага в 2014 году.
- Офис генпрокурора заочно объявил подозрение оккупанту, расстрелявшему двух гражданских на Черниговщине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.3
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное