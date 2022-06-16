Об этом информирует в фейсбуке Офис генерального прокурора .



Прокуратура сообщила о подозрении военном незаконного вооруженного формирования "ДНР" по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Злоумышленника прирядить в одну из российских воинских частей. Он вместе с другими солдатами прибыл в Белгородскую область и 24 февраля пересек государственную границу Украины в Харьковской области.



"В начале марта оккупант вместе с другими военными РФ находился в с. Русские Тишки Харьковского района. Подозреваемый проник на территорию одного из домовладений, где в это время находились местные жители - мужчина и женщина. Угрожая расправой и убийством, он избивал хозяев дома, а в дальнейшем завладел их имуществом - ноутбуком, ювелирными украшениями и коллекцией старинных монет", - говорится в сообщении.



В настоящее время преступник находится под стражей.

14 июня ДБР сообщило о подозрении в государственной измене командиру российского корабля "Адмирал Макаров", перешедшему на сторону врага в 2014 году.

Офис генпрокурора заочно объявил подозрение оккупанту, расстрелявшему двух гражданских на Черниговщине.

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