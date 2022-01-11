Издевались над задержанными: ДБР разоблачило полицейских в нескольких областях

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



В частности, о подозрении сообщили следователю Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области, незаконно задержавшему и избившему несовершеннолетнего парня.



В июле 2021 года правоохранитель приехал в село Ольгополь для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконной рубке леса. Местные жители не увидели соответствующего определения следственного судьи и не пустили полицейского в свой дом. Несовершеннолетний родственник снимал все следственные действия по телефону. Позже это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа» и задержали молодого человека".



Правоохранитель, который задерживал парня, знал, что тот несовершеннолетний, и задерживать его можно было только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Следователь надел на юношу наручники и с сообщниками поставил парня на колени, побив парня до потери сознания.

Затем задержанного доставили в полицейский участок, где он находился около 17 часов.По решению прокуратуры, полицейского уволили. Сейчас устанавливают личности его подельников.Подозрение за избиение задержанного сообщили и инспектору взвода Управления патрульной полиции в Ровенской области.По информации следствия, 8 мая 2020 года патрульные задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок на территории железнодорожного вокзала.Задержанный отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.Тогда инспектор взвода несколько раз ударил его ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив вблизи шеи. Полицейский бил мужчину головой об асфальт и ладонями по лицу. После этого он отвез задержанного в железнодорожные пути, где снял наручники и оставил, не оказав медицинскую помощь. Муж получил телесные повреждения средней тяжести.Суд отстранил патрульного от работы.ДБР завершило досудебное расследование в отношении инспектора патрульной полиции Чернигова, из-за чьих действий гражданин получил инвалидность.В январе 2020 года во время дежурства страж порядка вместе с коллегой на служебном авто преследовали водителя скутера, который ехал без регистрационного номера.Когда тот сбавил скорость, один из правоохранителей без предупреждения и требования остановиться подбежал к нему и ударил кулаком в плечо.Мужчина пытался уехать, однако полицейский заскочил на скутер и уже во время движения продолжал избивать и душить мужчину.Когда водитель упал, милиционер продолжил его избивать, что видели несколько свидетелей.Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, в результате которой он получил инвалидность.Правоохранители предложили мужчине оплатить лечение, но не выполнили обещания. Кроме того, его пытались убедить, что нашли уже лежащего на обочине дороги.Всех этих полицейских подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями, а следователя Гайсинского райуправления - в заведомо незаконном задержании (ч. 1 ст. 28, 28). 365, ч. 1 ст.371 УК Украины).Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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