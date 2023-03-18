Издание FourFourTwo признало украинца Зинченка лучшим левым защитником мира

Об этом говорится в материале на сайте FourFourTwo.

По версии издания, Александр Зинченко лучше звезды "Милана" Тео Эрнандеса, многолетнего лидера "Ливерпуля" Эндрю Робертсона и легенды "Барселоны" Жорди Альбу.

"Подхватывая мяч из глубины и перемещаясь в центральные зоны, украинец способен диктовать игру своим замечательным пасом, одновременно обеспечивая прочную базу, с которой "Арсенал" может защищаться. Его статистика (прим. - 1 гол и 2 ассиста) также обманчива. Зинченко часто разрывает линии своими передачами, доставляя мячи Эдегору или передавая их Мартинелли и Сака. Можно с уверенностью утверждать, что без Зинченко "Арсенал" не был бы в том положении, в котором сейчас находится", - пишет FourFourTwo.

26-летний Александр Зинченко с 2017 года выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии. Летом 2022 года украинец перешел в "Арсенал".

В этом сезоне Зинченко сыграл 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Transfermarkt оценивает украинца в 40 млн. евро.

Топ-10 ЛС по версии FourFourTwo:

1. Александр Зинченко ("Арсенал")

2. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

3. Тео Эрнандес ("Милан")

4. Энди Робертсон ("Ливерпуль")

5. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

6. Натан Аке ("Манчестер Сити")

7. Ферлан Мэнди ("Реал")

8. Жорди Альба ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Бен Чилвелл ("Челси")