Избранный президентом Чехии генерал Павел назвал главное препятствие для вступления Украины в НАТО
Победитель президентских выборов в Чехии Петр Павел заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения войны с Россией
Об этом Павел рассказал в интервью Общественному .
По его словам, одним из ключевых условий вступления в НАТО является отсутствие вооруженного конфликта в стране и территориальных споров.
"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и возобновления суверенитета Украины. И тогда встанет вопрос членства в НАТО", - пояснил Павел.
Он отметил, что на этом этапе поддержал бы вступление Украины в НАТО.
"Считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО, — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Следовательно, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", - сказал Павел, инаугурация которого состоится в марте 2023 года.
- Экс-командующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента .
- 1 февраля Павел заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас самая опытная в Европе.
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