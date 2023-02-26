Об этом Павел рассказал в интервью Общественному .

По его словам, одним из ключевых условий вступления в НАТО является отсутствие вооруженного конфликта в стране и территориальных споров.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и возобновления суверенитета Украины. И тогда встанет вопрос членства в НАТО", - пояснил Павел.

Он отметил, что на этом этапе поддержал бы вступление Украины в НАТО.

"Считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО, — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Следовательно, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", - сказал Павел, инаугурация которого состоится в марте 2023 года.