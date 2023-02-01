Избранный президент Чехии Павел не видит альтернативы военной поддержке Украины

Об этом избранный президент Чехии Петр Павел заявил в интервью BBC.

"Наверное, мало кто мог вообразить, что западные страны захотят предоставить Украине современные основные боевые танки, дальнобойную артиллерию или зенитные комплексы. Но в то же время мы видим, что этого все еще недостаточно", - сказал он.

Павел признал, что Киев разочарован скоростью снабжения, особенно западных танков. Он отверг распространенное в некоторых столицах Европы, в частности в Берлине, мнение, что такие поставки могут рассматриваться как эскалация. Он подчеркнул, что не должно быть "почти никаких ограничений" по поводу того, что страны должны присылать Украине.

Вместе с тем он подчеркнул, что другие европейские лидеры обязаны объяснить своему скептическому и во многих случаях испуганному населению смысл помощи Украине.

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они скорее всего проиграют эту войну. А если они проиграют – проигрываем мы все. Наши города не разрушаются российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", – сказал он.

Также президент Чехии добавил, что Украина будет "нравственно и практически готова" присоединиться к НАТО после окончания войны с РФ.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила , что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.

27 января стало известно, что Польша готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 – PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.

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