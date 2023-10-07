Избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности, - экономист Кушнирук

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"При фиксированном курсе, который сохраняется фактически с лета прошлого года, существует вопрос роста цен, затрат производителей промышленной продукции. Соответственно, если курс остается неизменным, то это означает, что по сути продукция украинских товаропроизводителей растет в долларовом эквиваленте, то есть инфляция для них долларовая ", – отметил экономист.

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Кушнирук добавил, что когда речь идет о том, что цены и расходы производителей выросли от 15 до 20%, то соответственно это означает, что стоимость продукции выросла на 20%.

"При таких обстоятельствах, у них эта продукция становится неконкурентной ни на внешнем рынке, ни на внутреннем и это еще больше давит на внутренний валютный рынок. Поэтому в таких обстоятельствах НБУ должен проводить девальвацию, но вопрос как. Можно проводить фиксированно, можно объявить, что курс будет колебаться", - подчеркнул он.

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Кроме того, Кушнирук считает, что НБУ должен думать о том, как проводить девальвацию так, чтобы это было прогнозировано.

"У меня есть претензия к НБУ, она заключается в том, что тот вариант, который избрал НБУ, создает огромные коррупционные возможности", - отметил экономист.

Прогнозы по рынку валют

Национальный банк Украины от 3 октября 2023 г. принял решение об изменении валютного режима. Теперь для установления официального курса гривни НБУ снова будет использовать курс межбанковского валютного рынка. То есть курс гривни к доллару США будет не фиксированным а "управляемо-гибким".

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Еспресо отметил, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

"Не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", – сказал он.

О том, что это решение существенно не повлияет на стоимость валют, заметил и профессор кафедры финансов Львовской политехники Виталий Рысин.

"Новый режим означает, что начнет уменьшаться разрыв между официальным курсом и реальным курсом, который есть на рынке. Это плюс, потому что будет постепенно исчезать теневой рынок обмена валют, а владельцы этих валют будут иметь возможность обменивать в официальных учреждениях. А на саму величину курса это решение существенно не повлияет, – сказал Виталий Рысин. – На наличном рынке на курс будут влиять другие факторы. В первую очередь – это спрос на валюту".

Подводя итоги первого дня введения режима управляемой гибкости обменного курса, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что гривня не совершила "полета в космос". Что касается прогнозов, Пышный убежден, что колебания курса в ближайшее время будут, но в обе стороны и очень несущественные.