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Избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности, - экономист Кушнирук

7 октября, 2023 суббота
21:38
Экономика

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук заявил, что избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"При фиксированном курсе, который сохраняется фактически с лета прошлого года, существует вопрос роста цен, затрат производителей промышленной продукции. Соответственно, если курс остается неизменным, то это означает, что по сути продукция украинских товаропроизводителей растет в долларовом эквиваленте, то есть инфляция для них долларовая ", – отметил экономист.

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Кушнирук добавил, что когда речь идет о том, что цены и расходы производителей выросли от 15 до 20%, то соответственно это означает, что стоимость продукции выросла на 20%.

"При таких обстоятельствах, у них эта продукция становится неконкурентной ни на внешнем рынке, ни на внутреннем и это еще больше давит на внутренний валютный рынок. Поэтому в таких обстоятельствах НБУ должен проводить девальвацию, но вопрос как. Можно проводить фиксированно, можно объявить, что курс будет колебаться", - подчеркнул он.

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Кроме того, Кушнирук считает, что НБУ должен думать о том, как проводить девальвацию так, чтобы это было прогнозировано.

"У меня есть претензия к НБУ, она заключается в том, что тот вариант, который избрал НБУ, создает огромные коррупционные возможности", - отметил экономист.

Прогнозы по рынку валют

Национальный банк Украины от 3 октября 2023 г. принял решение об изменении валютного режима. Теперь для установления официального курса гривни НБУ снова будет использовать курс межбанковского валютного рынка. То есть курс гривни к доллару США будет не фиксированным а "управляемо-гибким".

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Еспресо отметил, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

"Не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", – сказал он.

О том, что это решение существенно не повлияет на стоимость валют, заметил и профессор кафедры финансов Львовской политехники Виталий Рысин.

"Новый режим означает, что начнет уменьшаться разрыв между официальным курсом и реальным курсом, который есть на рынке. Это плюс, потому что будет постепенно исчезать теневой рынок обмена валют, а владельцы этих валют будут иметь возможность обменивать в официальных учреждениях. А на саму величину курса это решение существенно не повлияет, – сказал Виталий Рысин. – На наличном рынке на курс будут влиять другие факторы. В первую очередь – это спрос на валюту".

Подводя итоги первого дня введения режима управляемой гибкости обменного курса, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что гривня не совершила "полета в космос". Что касается прогнозов, Пышный убежден, что колебания курса в ближайшее время будут, но в обе стороны и очень несущественные.

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