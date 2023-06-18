Байден против отмены ПДЧ для Украины… Белый Дом не рассматривает предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия… В НАТО отсутствует консенсус относительно решений Вильнюсского саммита по Украине… Передача Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня…

Каждый день мы натыкаемся на десятки подобных новостей, и каждый раз закипаем справедливым гневом. Больно осознавать, что десятки тысяч украинцев могли бы жить, если бы в головах у лидеров наших союзников не танцевали совершенно непонятные для нас тараканы, и не возникали каждый раз новые "красные линии" – абсурдные и безнравственные.

Мы получили западные танки – через полгода после того, когда они могли ускорить завершение войны. Получим самолеты – когда-нибудь, после того, как ценой больших потерь прорвем (или нет) эшелонированную оборону врага без прикрытия с неба.

Скоро пройдет полтора года с момента, когда союзники давали нам три дня или недели. Нами немного восхищаются, но гораздо больше от нас устали. Мы – неудобные. Сначала не дали врагам оккупировать себя за отведенный срок, а друзьям – быстренько оплакать нашу горькую судьбу и жить дальше, словно ничего не случилось. Потом наоборот – "почему-то" не смогли выбросить вторую армию мира со своей территории за пару месяцев неизвестно каким магическим способом, и все-таки ввязались в затяжную кровавую войну на истощение сил и ресурсов.

Мы мешаем вести "бизнес эз южуал", выпрашиваем последние ресурсы с армейских складов европейских "бонсай-армий", по ходу разоблачая их небоеспособность, в целом создаем миру множество проблем, которых могло бы не быть – если бы мы согласились, чтобы в мире не было нас. Но мы не согласились, и мир не очень радуется.

Мир до сих пор не готов снять московские очки, сквозь которые видит нас странным недоразумением. Если в знак восхищения подвигами наших героев нам впервые в истории дают Нобелевку – то только в компании двух братских народов. А та, кто от всех нас эту Нобелевку получает, дальше должна соблюдать правила "благопристойной тусовки", которая раздает премии и гранты, и рассказывать нам как это некрасиво – шутить об акуле. "Венецианка" готова признать, что у нас пока "чрезвычайная ситуация" (да, не больше – всего лишь "ситуация"), но настаивает, что сразу после завершения "ситуации" мы должны дружно вернуться в стойло "руцкого мира", иначе нам нельзя в желанную Европу.

Нас искренне признают Давидом, ведущим бой с Голиафом. Но при этом регламентируют размер камней в праще, и расстояние, на которое мы имеем право их бросить – чтобы не спровоцировать Голиафа на "эскалацию".

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Враги оккупируют каждый пятый метр нашей земли, и могут безнаказанно бомбить любой уголок нашей страны, не прикрытый "аж" четырьмя батареями "Петриотов", нам же запрещено хоть на метр пересечь границу России – и то спасибо, что хотя бы Крым наконец-то лишился этой "охранной грамоты". Мы могли бы легко обойти линию Сватово - Креминная через Белгородщину, и обрушить тылы "ЛНР", вместо того, чтоб прорывать ее ценой тысяч жизней - но нет, союзники следят за каждыим нашим шагом в сторону "поребрика", и все что мы можем себе позволить - это гибридные операции РДК (и то со скандалом и "расследованием", когда на фото у российского добровольца распознали – ужас! – бельгийскую винтовку), и запуск кустарных БПЛА, склепанных на колене нашими народными дроноделами.

Мы можем долго рассказывать, что ни одна строчка международного права не содержит ограничений относительно боевых действий на территории врага. Мы можем напоминать союзникам, как их страны равняли с землей немецкие города, а японские выжигали атомным огнем, и каким абсурдом их правительствам казалось бы ограничение войны своей собственной территорией – напротив, перенести войну на территорию агрессора считалось признаком и залогом победы.

У нас есть множество аргументов, правдивых и справедливых, но все они разбиваются об один – единственный контраргумент, несправедливый, нечестный, но непреодолимый: это нам нужна помощь союзников, а не им – наша. На этом заканчивается любая дискуссия: мы можем остаться в своей правоте, но без БК, оружия и денег.

Наши враги могут быть ужасными чудовищами, им все равно кто их любит, а кто издалека ненавидит. У них от этого не зависит ни наличие брони, ни подвоз снарядов, ни даже наполнение бюджета нефтяными баксами. Мы же вынуждены быть святее римского папы, и следить, как бы не потерять шаткую и капризную эмпатию "добропорядочного мира", и хотя бы ту несуразную поддержку, на которой сейчас держатся и наш фронт, и наш госбюджет.

Мир негостеприимен к нам, и мы неудобны миру. Можно впасть в отчаяние, прокричать миру свою боль и свой гнев, рассказать союзникам, какие они подлые лицемерные чудовища, и насколько несправедливы их условия и ограничения – и на этом потерять даже ту куцую поддержку, которую нам оказывают, и вскоре проиграть войну. Вряд ли это верный вариант.

Вместо этого можно вспомнить, что мы не первые в подобной ситуации, и далеко не единственные, у кого есть основания считать мир несправедливым и недружественным. Еврейский народ может многое нам рассказать, и поделиться горьким, но победным опытом.

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Этот западный мир одной рукой осуждал Холокост, а другой отказывал евреям в праве на собственное государство, но молча смотрел, как арабские страны готовили Холокост-2 для израильтян. В начале государства Израиль ему не давали даже части того оружия, которое сейчас дают нам. Потом, когда Израиль впервые осуществил невыполнимое и отразил одновременно наступление с трех сторон армий, сопоставимых по численности со всем еврейским населением Земли Обетованной, оружие стали давать. Но так же как нам сейчас – все время выдвигали абсурдные условия и ограничения, портили победы принуждением к компромиссам, откровенно шантажировали лишением помощи.

Евреи не озлобились на мир – просто избавились от иллюзий относительно него. И переосмыслили свое место в этом неудобном и несправедливом мире – место Избранного Народа, который сам себе выбивает и силой берет то, что считает подобающим по праву. Так же и у нас есть выбор – почувствовать себя обиженным на весь мир, преданным и униженным народом, или Избранным Народом, который в испытаниях как от врагов, так и от союзников закаляет свое новое, высшее качество.

Если мы выживем и победим в этой войне, нам следует осознать опыт государства Израиль. Это тот путь, который ждет нас в случае успеха в нынешней войне. Трудный и тернистый путь приводит к самодостаточности.

Нам следует не останавливаться на обиде на союзников, сколь бы справедливой ни была эта обида. Они такие, какие есть, могли бы быть еще хуже, чем есть (Маск и Трамп не дадут соврать – еще как могли бы…). Мы не изменим их, равно как быстро не изменим сегодняшнее мироустройство. Но мы способны быстро изменить то, что зависит от нас.

Для начала нам стоит вспомнить, что не Байден, не Салливан, не Трамп, и даже – о чудо! – не Путин, мешали нам восемь лет (не говоря уже о тридцати годах – на самом деле у нас было ровно столько времени, отнюдь не мало) готовиться к этой войне. И что в нынешнюю полную зависимость от союзников мы попали не по их злой воле, а исключительно по собственному выбору – выбору страусов, которые в упор не желали видеть неизбежность войны за выживание, и прятали голову в песок вплоть до первых прилетов по Киеву.

И хотя избавление от иллюзий по этому мироустройству однозначно станет частью извлеченного нами из этой войны урока, гораздо важнее, чтобы мы не впали в иллюзию нашей невинности и непогрешимости, и извлекли верные уроки по отношению к себе самим.

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И главным из этих уроков должна стать опора исключительно на собственные силы, и необходимость по войне как можно скорее обрести максимальную самодостаточность – во всем, от продовольствия и финансов до культуры и технологий, но, в первую очередь, конечно, в обороне.

Это не призыв к изоляции, путь Эритреи или Северной Кореи вряд ли можно назвать путём успеха. Напротив – нам предстоит найти свое место в современном глобальном мире, и в то же время избавиться от зависимости от внешней помощи. Опыт Израиля свидетельствует о том, что это возможно.

Конечно, мы должны стремиться в ЕС. На отдаленную перспективу – потому что должны стать частью Глобального Запада, Европейской Цивилизации, и во время столкновения разных цивилизаций не искать свое место лихорадочно, а занять его по праву. А на коротком промежутке времени – потому что структурные фонды ЕС и фонды на выравнивание должны стать одним из главных источников инвестиций в послевоенную Украину. И, конечно, интегрироваться в ЕС следует не по-орбановски, сугубо имитационно, а по-настоящему, от встраивания в панъевропейские производственные цепочки и занятия специфических ниш на едином рынке, и до введения в будущем евро вместо гривни.

Но в то же время мы должны постоянно помнить ситуацию, в которой ЕС вдруг оказывается неустойчивым и разрушается – не значит, от очередной пандемии, изменений климата или под натиском популистов. Мы должны знать, что в такой ситуации будет и достаточная финансовая "подушка" хотя бы на год-два, и альтернативные рынки для главных видов нашей продукции.

А главное, мы должны иметь не только фрагменты производственных цепей, начала и концы которых расположены далеко от Украины, но и полные производства всех наиболее необходимых видов продукции, от автомобилей до гаджетов. Да, в "хорошие времена" они могут быть ориентированы преимущественно на экспорт, но в случае кризиса у нас должны быть все необходимые элементы для быстрого замыкания производственных циклов. Мы можем (и будем) успешно развивать агроэкспорт, но в случае кризиса точно знать: возможно, останемся без бананов и авокадо, но гарантированно обеспечим себя картофелем, хлебом и мясом.

И, конечно, сказанное о картофеле и гаджетах еще в большей степени касается оборонного производства.

Мы должны всеми правдами и неправдами направляться в НАТО как единственный в современном мире действенный оборонительный механизм.

Зонтик НАТО позволит немного выдохнуть и тратиться на оборону в пределах трех процентов ВВП, а не тридцати. Но должны быть готовы к худшему – от того, что нас могут так туда и не принять, вплоть до того, что какие-то очередные трампы в какой-то момент разваляют Альянс, конечно же, не спросив нашего мнения.

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Поэтому одновременно с интеграцией в Альянс мы должны, в первую очередь, заморочиться собственным оборонпромом - совместимым со всеми стандартами НАТО, насыщенным современными технологиями, но в то же время полностью самодостаточным, и готовым при необходимости обеспечить наше войско оружием, техникой и БК в полном объеме, даже если мы бы вдруг оказались под санкциями со всех сторон.

Как это делается? Израиль, ЮАР, Южная Корея в 1970-80-х, а совсем недавно, уже в 21 веке, Турция и Польша прекрасно демонстрируют, как именно этого достичь. В теплые международные отношения у союзников покупается не готовое оружие и техника, а лицензии на производство и производственные линии, и каждый оборонный заказ должен содержать все больший процент локализации. И тогда если вдруг отношения ухудшаются – на "мудрые советы" союзников можно будет откровенно "положить", зная, что все нужное для большой войны мы производим дома.

То же касается армии – ее подготовка должна включать все полезные элементы стандартов НАТО, но ее структура, вооружение и главная подготовка ее кадрового резерва должна исходить не только из операций в составе Альянса, но, в первую очередь, из готовности в любой момент. без внешней помощи отраженное нашествие, сопоставимое с максимальными наступательными возможностями потенциальной страны-агрессора. И тогда мы сможем не только не думать о том, какие тараканы населяют голову дежурного деда с деменцией по ту сторону океана, а даже не знать, как того дежурного деда и его советников зовут.

В конце концов стоит вспомнить и еще один опыт Израиля. После Будапештского притворства и нынешней войны мы имеем полное право на владение тем же оружием, наличие которого у россиян вводит наших трусливых союзников в величайший ступор.

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Но ведь очевидно, что никто и никогда нам ее не то что не даст или продаст – нам, лохам, отдавшим за кусок бумажки второй в мире ядерный арсенал, всячески будут мешать произвести замену даже маленькой частицы когда-то вывезенных от нас боеголовок. Но ведь Израиль так же решил эту проблему отнюдь не по доброй милости западных союзников. Годы тайной кропотливой работы – и вот сейчас Государство Израиль откровенно смеется, говоря, что "не имеет ядерного оружия, но при необходимости его применит". Должны работать над тем, чтобы когда-то мы могли сказать то же самое.

Мы – неудобные упрямые автохтоны, аборигены, готовые героически умирать за свою землю, свои права и свободы. Но приближается время выходить на следующую ступень – самодостаточной нации, которая всегда готова к обороне так, что в героизме и самопожертвовании просто нет необходимости, а помощь союзников является приятным бонусом, а не вопросом выживания страны. Путь во всем к концу самодостаточного Избранного Народа нелегок. Но только он – путь победы, и только он приведет нас в безопасное и счастливое будущее.

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Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный.

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