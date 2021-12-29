Избрание руководства САП: члены комиссии написали Венедиктовой письмо с просьбой разблокировать конкурс

Об этом сообщает Укринформ .

"Обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в конкурсе по отбору нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры и других должностных лиц САП, а также просить Вашей помощи в разблокировании процесса, чтобы Конкурсная комиссия смогла успешно завершить свою работу в кратчайшие сроки", - говорится в обращении .



Письмо подписали члены комиссии Роман Куйбида, Вячеслав Навроцкий, Драго Кос, Томас Файерстон и Нонна Цоцория.

Авторы письма отметили, что 21 декабря комиссия завершила собеседования и выставила баллы всем кандидатам и победителями стали Александр Клименко на должность руководителя САП, Андрей Синюк на должность его заместителя и Сергей Савицкий на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия не утвердила эти результаты.

"В ходе заседания 21 декабря глава комиссии госпожа Коваль высказала разные причины, почему комиссия не может немедленно утвердить результаты, включая, что ей необходимо сначала проконсультироваться с Офисом генерального прокурора относительно соответствия кандидатов требованиям закона", - пояснили в письме.

Участники комиссии отметили, что на следующий день Коваль сообщила, что обратилась к генпрокурору с просьбой подтвердить, что кандидаты отвечают требованиям ряда законов: "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и "О государственной тайне".

Однако, как утверждают члены комиссии, это обращение Коваль не согласовало и отправило по собственной инициативе.

"Согласно письму, которое мы получили от одного кандидата (господина А. Клименко), некоторые должностные лица Офиса генерального прокурора, очевидно, ошибочно восприняли письмо госпожи Коваль как якобы информацию о решении комиссии провести новую специальную проверку кандидатов. Это не так - комиссия уже имеет результаты необходимых специальных проверок всех кандидатов-победителей и имеет их уже в течение нескольких месяцев, хотя Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) дало четкий ответ об отсутствии правовых оснований для проведения дополнительных повторных проверок, письмо НАПК, очевидно, оказалось недостаточным для некоторых членов, и 24 декабря Комиссия снова не завершила свою работу", - говорится в письме.

В обращении подчеркнули, что украинские и иностранные члены комиссии поддержали предложения, позволяющие утвердить результаты конкурса. У комиссии не возникало никаких споров между членами.



Авторы письма попросили Венедиктову дать четкий ответ о том, соответствуют ли кандидаты на должности руководства САП. Это, по их мнению, разблокирует проведение конкурса и завершит избрание.

"Мы верим, что четкое заявление от Вас о том, что все кандидаты-победители прошли проверку и соответствуют всем применимым требованиям законодательства, а также, что украинское законодательство не требует дополнительных специальных проверок, будет достаточно, чтобы убедить всех членов Комиссии утвердить результаты и одобрить представление к Вам. Мы считаем, что такое заявление позволит Комиссии успешно завершить свою работу, но без такого заявления процесс может затянуться", - написали члены комиссии Венедиктовой.



Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .

После G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.

Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.

24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.

"Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.