Избрание руководителя САП: комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора

Об этом сообщила глава комиссии Екатерина Коваль Украинской правде.



По ее словам, комиссия уже готова направить представление о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить процедурную формальность, прописанную в законе о прокуратуре.



Коваль сказала, что конкурсная комиссия еще 23 декабря направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне, однако пока ответа не получила.



"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!" - подчеркнула она.



Глава комиссии добавила, что лучшие кандидаты имеют "отличные знания законодательства, высокий уровень общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели, а также профессиональной компетентности".

Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об упразднении Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.

Финалист конкурса - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.

24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.

"Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.