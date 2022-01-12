Избрание руководителя САП: комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей
Об этом сообщила глава комиссии Екатерина Коваль Украинской правде.
По ее словам, комиссия уже готова направить представление о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить процедурную формальность, прописанную в законе о прокуратуре.
Коваль сказала, что конкурсная комиссия еще 23 декабря направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне, однако пока ответа не получила.
"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!" - подчеркнула она.
Глава комиссии добавила, что лучшие кандидаты имеют "отличные знания законодательства, высокий уровень общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели, а также профессиональной компетентности".
- Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об упразднении Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
- Финалист конкурса - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.
- 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- "Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
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