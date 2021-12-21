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Избрание руководителя САП: комиссия отказалась утвердить победителя конкурса
Во вторник, 21 декабря, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказалась утверждать результаты конкурса
Об этом сообщает "Радио Свобода"."Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не избрала нового главу САП. Комиссия на своем заседании 21 декабря сообщила о результатах конкурса, но не проголосовала за утверждение их результатов", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, после конкурса и собеседования кандидат на должность детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Представители международного сообщества в комиссии были удивлены тем, что утвердить результаты конкурса нельзя. Они настояли на повторном голосовании, но после него ситуация не изменилась.
По словам главы комиссии Екатерины Коваль, кадровое подразделение еще не предоставило информацию о спецпроверке кандидатов. Также она упомянула о решении Окружного административного суда Киева, частично отменившем порядок работы комиссии.
"Если у нас есть решение суда, давайте следовать решению суда", - сказала Коваль.
Следовательно, заседание комиссии по избранию главы САП перенесли на 23 декабря.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе Президента Украины заявили , что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия огласила результаты конкурса.
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