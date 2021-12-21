Избрание руководителя САП: комиссия объявила результаты конкурса

Результаты объявила конкурсная комиссия по избранию руководителя САП, передает "Интерфакс-Украина" .



В то же время члены комиссии не пришли к единому мнению о том, объявлять ли победителя конкурса.



Участники комиссии, представляющие международное сообщество, настаивали на объявлении победителя без промедлений, однако глава комиссии Екатерина Коваль выразила опасения по поводу легитимности результата в связи с решением Окружного админсуда Киева, которое блокирует работу комиссии.



Новость дополняется.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами.

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