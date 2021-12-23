Избрание руководителя САП: глава комиссии заявила, что будет сделано все, чтобы результаты конкурса не обжаловали
Председатель комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Екатерина Коваль заявила, что комиссия приложит все усилия, чтобы результаты конкурса не обжаловали
Об этом Коваль сказала в комментарии Интерфакс-Украина.
"Главная задача конкурсной комиссии - провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования и порядка проведения конкурса и его результатов", - подчеркнула Коваль.
Ранее стало известно, что комиссия по избранию главы САП соберется в пятницу, 24 декабря. В ходе этого заседания должны объявить победителя конкурса.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
- Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.
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