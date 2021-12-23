Избрание руководителя САП: глава комиссии заявила, что будет сделано все, чтобы результаты конкурса не обжаловали

Об этом Коваль сказала в комментарии Интерфакс-Украина.

"Главная задача конкурсной комиссии - провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования и порядка проведения конкурса и его результатов", - подчеркнула Коваль.

Ранее стало известно, что комиссия по избранию главы САП соберется в пятницу, 24 декабря. В ходе этого заседания должны объявить победителя конкурса.