Избрание руководителя САП: финалист конкурса Синюк обжалует результат отбора

Об этом сообщает Укринформ.



“Я считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическое задание. Я думаю, что это основание для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения”, - сказал Синюк.



Он добавил, что пока не направил исковое заявление в суд, но планирует это сделать.



21 декабря Комиссия по избранию руководства САП объявила рейтинг кандидатов на должность главы ведомства и его заместителя. Согласно ему среди кандидатов детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк - 229 баллов.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.

Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.

Глава комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Екатерина Коваль заявила, что комиссия приложит все усилия, чтобы результаты конкурса не обжаловали.