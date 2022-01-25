Блинкен призвал безотлагательно назначить главу САП

Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.



"Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая последние шаги по судебной реформе, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он сталкивается. В этой связи я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор" , – сказал Блинкен.



В то же время в посольстве прокомментировали процесс избрания руководителя САП и отметили, что комиссия должна "соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса".

Пора просто сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса. pic.twitter.com/6wSAlzPaE1 — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 25, 2022

Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об упразднении Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.

Финалист конкурса, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.

"Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей



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