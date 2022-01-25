Блинкен призвал безотлагательно назначить главу САП
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры безотлагательно назначить голову САП
Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.
"Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая последние шаги по судебной реформе, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он сталкивается. В этой связи я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор" , – сказал Блинкен.
В то же время в посольстве прокомментировали процесс избрания руководителя САП и отметили, что комиссия должна "соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса".
- Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об упразднении Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
- Финалист конкурса, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- "Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- 12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей
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