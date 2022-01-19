Избрание Порошенко меры пресечения: лидер "Евросолидарности" приехал в суд

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Около 13:45 Петр Порошенко приехал в суд, у стен которого проходил многочисленный митинг в его поддержку.



По прибытии Порошенко выступил перед митингующими. После выступления около 13:58 лидер "Евросолидарности" вошел в суд.



Поддержать Порошенко в суд пришел экс-еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской Комиссии Штефан Фюле.



Суд назначил Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.



Судья зашел в зал, объявил решение и вышел. При этом собравшиеся жаловались на то, что судья читал решение слишком тихо, чтобы его можно было хорошо расслышать.



"Я вас поздравляю, хотя никто из нас ничего не слышал. Единственная фраза, которую мы услышали – это личное обязательство и отсутствие каких-либо арестов", - сказал Порошенко.



Кроме того, Порошенко призвал оппозиционные силы объединиться для отпора российской агрессии.



Суд обязал Порошенко сдать загранпаспорт, являться по требованию следователей, сообщать об изменении места жительства, а также ограничил выезд лидера "Евросолидарности" за пределы Киева и Киевской области.



Порошенко назвал такое решение суда препятствованием его политической деятельности.



После заседания Порошенко выступил перед митингом его сторонников и завершил свое выступление исполнением государственного гимна Украины.