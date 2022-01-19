Избрание Порошенко меры пресечения: лидер "Евросолидарности" приехал в суд
В среду, 19 января, Печерский райсуд Киева в 14:00 продолжил заседание по избранию пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко меры пресечения по делу о государственной измене
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Около 13:45 Петр Порошенко приехал в суд, у стен которого проходил многочисленный митинг в его поддержку.
По прибытии Порошенко выступил перед митингующими. После выступления около 13:58 лидер "Евросолидарности" вошел в суд.
Поддержать Порошенко в суд пришел экс-еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской Комиссии Штефан Фюле.
Суд назначил Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
Судья зашел в зал, объявил решение и вышел. При этом собравшиеся жаловались на то, что судья читал решение слишком тихо, чтобы его можно было хорошо расслышать.
"Я вас поздравляю, хотя никто из нас ничего не слышал. Единственная фраза, которую мы услышали – это личное обязательство и отсутствие каких-либо арестов", - сказал Порошенко.
Кроме того, Порошенко призвал оппозиционные силы объединиться для отпора российской агрессии.
Суд обязал Порошенко сдать загранпаспорт, являться по требованию следователей, сообщать об изменении места жительства, а также ограничил выезд лидера "Евросолидарности" за пределы Киева и Киевской области.
Порошенко назвал такое решение суда препятствованием его политической деятельности.
После заседания Порошенко выступил перед митингом его сторонников и завершил свое выступление исполнением государственного гимна Украины.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину . В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ДБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед поклонниками Порошенко уехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако ни одного решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решения о Порошенко объявят 19 января в 14.00 .
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