Избрание меры пресечения Чаусу: защита заявила отвод судье
В среду, 4 августа, адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса заявили отвод судье Высшего антикоррупционного суда, который должен избрать Чаусу меру пресечения по делу о получении $150 тыс. взятки в 2016 году
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает Укринформ.
"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, и сейчас система автораспределения определила другого судью, который будет рассматривать это ходатайство. Система определила судью Ольгу Саландяк, которая вскоре начнет это заседание и определит, мотивированный этот отвод судьи или немотивированный", - сказала Чемерис.
При этом пресс-секретарь ВАКСа отметила, что после избрания системой автораспределения судья будет определять дату заседания.
По просьбе защиты Чауса заседание по избранию ему меры пресечения происходит в закрытом режиме.
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