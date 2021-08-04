Избрание меры пресечения Чаусу: защита заявила отвод судье

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает Укринформ.



"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, и сейчас система автораспределения определила другого судью, который будет рассматривать это ходатайство. Система определила судью Ольгу Саландяк, которая вскоре начнет это заседание и определит, мотивированный этот отвод судьи или немотивированный", - сказала Чемерис.



При этом пресс-секретарь ВАКСа отметила, что после избрания системой автораспределения судья будет определять дату заседания.



По просьбе защиты Чауса заседание по избранию ему меры пресечения происходит в закрытом режиме.



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