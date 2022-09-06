Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Глава ОО "Центр совместных действий" прокомментировал провозглашение 5 сентября Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.



"Во внешней политике, как министр иностранных дел, она была в правительстве Бориса Джонсона и ее образцом является Маргарет Тэтчер (британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах, – ред.), то есть мы можем получить еще одну Железную леди и россиянам это ничего хорошего не сулит. У Лиз Трасс позиция чуть ли не еще более жесткая, чем была у Джонсона, она не подбирает слов, не делает дипломатических реверансов.Также Трасс уже заявила, что готова использовать, если потребуется, ядерное оружие и Британию ничем не запугать", - заметил политик.



Олег Рыбачук добавил, что в Великобритании уже объявили о следующем пакете военной помощи Украине в рамках 2,3 млрд фунтов стерлингов.



"И, что важно, Лиз Трасс гордится тем, что именно Великобритания была первой страной, которая среагировала на агрессию России и предоставила первое для Украины тяжелое современное оружие, то есть в этом отношении у нас очень надежный и прогнозируемый союзник", - подчеркнул Рыбачук.