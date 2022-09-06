Избрание Лиз Трасс новым премьером Британии ничего хорошего россиянам не сулит, - политик Рыбачук
Олег Рыбачук, глава ОО "Центр совместных действий", отметил, что Лиз Трасс гордится тем, что именно Великобритания была первой страной, которая среагировала на агрессию России и предоставила первое для Украины тяжелое современное оружие, то есть у нас очень надежный и прогнозируемый союзник
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Глава ОО "Центр совместных действий" прокомментировал провозглашение 5 сентября Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.
"Во внешней политике, как министр иностранных дел, она была в правительстве Бориса Джонсона и ее образцом является Маргарет Тэтчер (британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах, – ред.), то есть мы можем получить еще одну Железную леди и россиянам это ничего хорошего не сулит. У Лиз Трасс позиция чуть ли не еще более жесткая, чем была у Джонсона, она не подбирает слов, не делает дипломатических реверансов.Также Трасс уже заявила, что готова использовать, если потребуется, ядерное оружие и Британию ничем не запугать", - заметил политик.
Олег Рыбачук добавил, что в Великобритании уже объявили о следующем пакете военной помощи Украине в рамках 2,3 млрд фунтов стерлингов.
"И, что важно, Лиз Трасс гордится тем, что именно Великобритания была первой страной, которая среагировала на агрессию России и предоставила первое для Украины тяжелое современное оружие, то есть в этом отношении у нас очень надежный и прогнозируемый союзник", - подчеркнул Рыбачук.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
- 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании
- 6 вечера Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии.
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