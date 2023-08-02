Об этом сообщили послы в Twitter.

"Мы отметили важность своевременного избрания нового главы НАПК, возобновления системы декларирования имущества и отчетности финансирования политических партий, а также усиления антикоррупционных институций, таких как САП и АРМА", - говорится в заявлении.

В G7 призвали принять законы по созданию сильного и независимого Антимонопольного комитета и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

Напомним, что 1 августа сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран G7 и ЕС.