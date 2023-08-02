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Избрание главы НАПК, возобновление декларирования имущества, усиление САП и АРМА: послы G7 сделали заявление о восстановлении Украины

2 августа, 2023 среда
15:02
Мир

Во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран Большой семерки подчеркнули, что для привлечения инвестиций от частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины важны прозрачность и подотчетность

Об этом сообщили послы в Twitter.

"Мы отметили важность своевременного избрания нового главы НАПК, возобновления системы декларирования имущества и отчетности финансирования политических партий, а также усиления антикоррупционных институций, таких как САП и АРМА", - говорится в заявлении.

В G7 призвали принять законы по созданию сильного и независимого Антимонопольного комитета и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

Напомним, что 1 августа сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран G7 и ЕС.

  • 12 июля страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что гарантии безопасности G7 для Украины стали одним из ключевых событий на саммите НАТО, также важно то, что страны с ядерным оружием будут оказывать помощь нашему государству.
  • Министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил, что министры финансов стран G7 16 июля подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.
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Большая семерка
востановление Украины
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