Избитый херсонскими перевозчиками волонтер: эти люди постоянно мешали эвакуации людей
Люди, избившие волонтера в Херсоне. не раз мешали деятельности волонтеров. На них жаловались водители и люди, помогавшие с эвакуацией
Об этом в эфире Еспресо сказал избитый в Херсоне волонтер Карен Мелькумов.
"Эти люди не раз мешали деятельности волонтеров. Мне жаловались на него водители, которые осуществляют эвакуацию из Херсона. С ними были постоянные конфликты. У меня первый был еще в декабре – я приехал из района Остров с людьми и меня еще люди ждали на автовокзале на эвакуацию.Начал сажать людей, этот человек начал со мной говорить на повышенных тонах с претензиями - выгонять меня с автовокзала, кричать, что он владелец автовокзала. Кричать, что весь маршрут Херсон - Одесса - это его маршрут. Я послал его. Он мне сказал, что я ездить не буду... Он же кричал: "Звоните в Одессу". Меня на блокпосту на въезде в Одессе остановили и правоохранители выписали на меня штраф 6900 грн. Сейчас он висит в "Дии", я принципиально не буду платить. Я использовал на эвакуации авто на 19 человек, а у меня не было категории D. Это был мой первый конфликт с ними", – сказал он.
Волонтер рассказал, что этот мужчина каждый раз, когда он был на автовокзале, пытался конфликтовать.
"Волонтеры, которые помогают с эвакуацией на автовокзале, также жаловались на него. Я следствия не касаюсь, заявление не писал. На таких людей я не отвлекаюсь", - подытожил Мелькумов.
- Ранее в сети появились кадры нападения и избиения двумя особами волонтера. По сообщению ОВА, конфликт возник между херсонскими перевозчиками, которые за деньги вывозили людей из пострадавших районов, и волонтером, который делал это бесплатно.
- Днем 17 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что нападавшие задержаны.
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