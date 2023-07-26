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OPINION

Избирателя обмануть невозможно, если он сам не захочет себя обманывать

26 июля, 2023 среда
10:03
Мнение

"Каждая душа да будет покорена высшей власти, потому что нет власти не от Бога; имеющаяся же власть от Бога установлена" (Послание к Римлянам 13:1)

Эту фразу любит любая воровская или непопулярная власть для того, чтобы оправдать свои действия. Но попытка использовать эту цитату апостола Павла — только манипуляция и не имеет никакого отношения к реальности. В странах с разным уровнем демократии власть не от бога, а от решения избирателей. Если решение разумно, это положительно влияет на жизнь избирателей, а если глупое и ошибочное, то отрицательно.

Когда народ пренебрегает правом своего выбора и не готов защищать его, то к власти приходят негодяи, популисты, диктаторы или узурпаторы. Те же Россия и Беларусь тому пример.

"Каждый народ имеет то правительство, которое оно заслуживает", — писал посланник Сардинского королевства при русском дворе граф Жозеф де Местр 27 августа 1811 года.

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Избиратели могут ошибаться и могут делать плохой выбор. Так бывает. За это они платят. Кто-то упущенными возможностями государства, кто-то платит своим здоровьем, жизнью, временем или достатком. А кто-то платит потерей прав и свобод.

Если избиратель не глуп и не наивен, как малолетний ребенок, он может проанализировать произошедшее, сделать работу над своими ошибками и выбрать другую власть. Но если инфантильность и глупость доминируют среди избирателей, то их судьба печальна и бесперспективна.

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Вывод один – избирателя обмануть невозможно, если он сам не захочет себя обманывать. А повторно можно обмануть только тогда, когда избиратель так примитивен, что не может провести анализ и понять свою ошибку. Потому помните, что в Украине власть от избирателей. Какой выбор – такова и власть.

Кстати, мне один раввин когда-то сказал, что Бог всегда дает нам возможность выбора и надеется, что мы сделаем его правильно, но выбор все равно за нами. Если бы он хотел, чтобы мы все делали только по воле его, то сделал нас без ручек, ножек – покатышами, без права воли. А мы же не таковы. Потому все зависит от нас, от избирателей. Не забывайте об этом.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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