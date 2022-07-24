Избирательная кампания в Конгресс США повлияет на помощь Украине, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
Избирательная кампания в Конгресс США будет влиять на возможности решений по Украине и выделение дополнительных средств
Об этом в эфире Еспресо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Клипмуш-Цинцадзе.
"Мы с вами в сложной точке, потому что США готовятся к промежуточным выборам в Конгресс и в ближайшие несколько месяцев все активно будут заниматься именно избирательной кампанией и это будет влиять на возможности дополнительных решений или выделение дополнительных средств для Украины", - отметила она.
Нардеп напомнила, что пока администрация использует средства для выделения военной помощи, которые входят в пакет на $40 млрд, который был утвержден весной.
"Эти средства достаточно быстро исчерпываются и сейчас ключевой задачей политиков и активистов, имеющих связи с США, является попытаться проработать возможность нового пакета помощи Украине. Я уверена, что будет очень трудно сделать по моей оценке настроений, в рамках внутренней политической кампании и новых внутренних вызовов для администрации Байдена. Я считаю, что это одно из приоритетных направлений, чтобы обеспечить постоянство и наращивание поддержки", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.
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