Об этом в эфире Еспресо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Клипмуш-Цинцадзе.

"Мы с вами в сложной точке, потому что США готовятся к промежуточным выборам в Конгресс и в ближайшие несколько месяцев все активно будут заниматься именно избирательной кампанией и это будет влиять на возможности дополнительных решений или выделение дополнительных средств для Украины", - отметила она.

Нардеп напомнила, что пока администрация использует средства для выделения военной помощи, которые входят в пакет на $40 млрд, который был утвержден весной.

"Эти средства достаточно быстро исчерпываются и сейчас ключевой задачей политиков и активистов, имеющих связи с США, является попытаться проработать возможность нового пакета помощи Украине. Я уверена, что будет очень трудно сделать по моей оценке настроений, в рамках внутренней политической кампании и новых внутренних вызовов для администрации Байдена. Я считаю, что это одно из приоритетных направлений, чтобы обеспечить постоянство и наращивание поддержки", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.