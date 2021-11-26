Избили людей, повредили имущество: в центре Киева толпа парней разбила бар "Хвилевой"
В пятницу, 26 ноября, в Киеве на Подоле толпа молодчиков разгромила бар "Хвылевой"
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на соучредителя "Хвылевого" Андрея Янковского.
"Влетела группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах, разбили окна и залили баллоном людей внутри через разбитые окна, и двери. Также они частично разбили мебель, которая стояла на террасе заведения - есть пострадавшие среди тех, кого залили баллоном", - рассказал Янковский.
Нападавшие оставили в заведении визитку организации "Центурия". QR-код с визитки направляет на Telegram-канал Centuria, где указано, что это "движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".
Telegram-канал "Вестник Подольского Пи***ца (ВПП)" сообщает, что нападавшие избили телескопическими дубинками двух охранников заведения.
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