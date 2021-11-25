Избили и заживо "похоронили" кредитора: на Волыни полиция задержала двух мужчин
В четверг, 24 ноября, полицейские задержали на Волыни двух мужчин, которые избили и заживо "похоронили" кредитора
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.
По данным правоохранителей, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который должен ему деньги. Чтобы "решить" вопрос, должник обратился к общим знакомым.
Должник назначил потерпевшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, где двое граждан избивали кредитора в течение трех часов. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль, а затем вывезли его на кладбище. Мужчины заставили потерпевшего вырыть себе могилу, в которой забросали его землей.
Пострадавшему удалось выбраться и он обратился к полицейским. В настоящее время мужчина находится в реанимации.
Полиция решает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста. В полиции отметили, что злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.
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