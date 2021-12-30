Избили адвоката и препятствовали его деятельности: ДБР объявило о подозрении четырем правоохранителям
ДБР сообщило о подозрении работнице Святошинского управления полиции Киева и трем патрульным, избившим адвоката и препятствовавшим его профессиональной деятельности
Об этом сообщает прессслужба ДБР .
В июле 2020 года адвокат стал случайным свидетелем задержания полицейскими супругов по подозрению в хранении наркотиков.
Он предложил правовую помощь и устно заключил с мужчиной и женщиной соответствующее соглашение. Сразу после этого адвокат предоставил удостоверение и выдвинул законное требование снять с его подзащитных наручники, однако полицейские отказались.
Также по прибытии следственно-оперативной группы Святошинского управления полиции инспектор отдела дознания не допустила защитника к месту проведения осмотра происшествия и приказала покинуть его. Кроме того, она запретила снимать действия следователей на телефон, несмотря на законные требования адвоката и задержанного.
Патрульные оттолкнули адвоката, когда тот попытался подойти к подзащитному, выбили из его рук телефон, повалили на землю и несколько раз ударили.
Затем на него надели наручники и доставили в отдел полиции.
Инспектор отдела дознания подозревают во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двух патрульных – в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), а одному инспектору патрульной полиции инкриминируют обе статьи.
Им грозит до восьми лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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