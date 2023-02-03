Об этом Киевская областная прокуратура сообщает в telegram .

Стало известно, что по ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры воспитательнице детского дома избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, накануне женщине сообщили о подозрении по факту издевательства над двумя детьми (ч. 1, 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила проживания.

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Также добавляется, что накануне подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Кроме того, с целью запугивания других детей, она избила прутом 9-летнюю воспитанницу детдома по ногам.

Таким образом, она причинила детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.