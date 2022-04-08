Избил волонтера, стрелял из автомата: в Винницкой области задержали мэра Немирова Виктора Качура
В Винницкой области задержали мэра Немирова Виктора Качура за избиение волонтера и стрельбу
Об этом сообщает "Суспильне Винница" со ссылкой на ГУНП Винницкой области.
По предварительной информации, в Винницкой области задержали мэра Немирова за стрельбу из автомата и избиение волонтера. Пострадавший – молодой человек, который в качестве представителя волонтерской организации доставлял гумпомощь для ВС Украины.
По его словам, между ним и Качуром возник конфликт. В ходе спора мэр пригрозил молодому человеку физической расправой. Кроме того, нанес волонтеру несколько ударов и начал стрелять из автомата в воздух.
Потерпевший успел вовремя покинуть помещение.
На месте происшествия обошлось без раненых.
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