Избил волонтера, стрелял из автомата: в Винницкой области задержали мэра Немирова Виктора Качура

Об этом сообщает "Суспильне Винница" со ссылкой на ГУНП Винницкой области.

По предварительной информации, в Винницкой области задержали мэра Немирова за стрельбу из автомата и избиение волонтера. Пострадавший – молодой человек, который в качестве представителя волонтерской организации доставлял гумпомощь для ВС Украины.



По его словам, между ним и Качуром возник конфликт. В ходе спора мэр пригрозил молодому человеку физической расправой. Кроме того, нанес волонтеру несколько ударов и начал стрелять из автомата в воздух.



Потерпевший успел вовремя покинуть помещение.

На месте происшествия обошлось без раненых.



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