Избиение танцора Дорофеевой: потерпевший вышел из комы, в которой пробыл 15 дней

Об этом певица сообщила в Instagram.

Она общалась с мамой парня, которая сообщила, что танцор вышел из комы.

Евгений пробыл в коме 15 дней.

Сотрудник УГО, который совершил нападение, находится в СИЗО, его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.