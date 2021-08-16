Избиение танцора Дорофеевой: потерпевший вышел из комы, в которой пробыл 15 дней
Танцор шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, которого избил сотрудник Управления государственной охраны, вышел из комы
Об этом певица сообщила в Instagram.
Она общалась с мамой парня, которая сообщила, что танцор вышел из комы.
Евгений пробыл в коме 15 дней.
Сотрудник УГО, который совершил нападение, находится в СИЗО, его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении.
Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
- В Киеве избили танцовщика шоу-балета певицы Дорофеевой, нападающий оказался работником УГО .
- Работника УГО, подозреваемого в избиении 22-летнего парня, взяли под стражу на 60 суток.
- Работника УГО уволили с должности .
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