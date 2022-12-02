Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Кыргызстана Кайип Куленбеков, передает издание 24.KG.

"Во избежание вторичных санкций примерно 10 наших банков решили ограничить операции с картой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой. Банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена", - сказал Куленбеков.

Ранее обслуживание российских карт "Мир" приостановили банки "Капитал Банк", "Демир Банк", "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", а также государственный "Айыл Банк".

Куленбеков напомнил, что в сентябре Минфин США ввел санкции в отношении гендиректора российского АО "Национальная система платежных карт" Владимира Комлева.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что большинство стран, ранее согласившихся обслуживать российскую платежную систему "Мир", отказались от этого решения из-за угрозы санкций со стороны США.

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