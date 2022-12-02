Избежать санкций: в Кыргызстане банки прекратили обслуживать российские карты "Мир"
Ряд банков Кыргызстана прекратили обслуживание российских карт "Мир" во избежание вторичных санкций США
Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Кыргызстана Кайип Куленбеков, передает издание 24.KG.
"Во избежание вторичных санкций примерно 10 наших банков решили ограничить операции с картой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой. Банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена", - сказал Куленбеков.
Ранее обслуживание российских карт "Мир" приостановили банки "Капитал Банк", "Демир Банк", "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", а также государственный "Айыл Банк".
Куленбеков напомнил, что в сентябре Минфин США ввел санкции в отношении гендиректора российского АО "Национальная система платежных карт" Владимира Комлева.
- Ранее издание Bloomberg сообщило, что большинство стран, ранее согласившихся обслуживать российскую платежную систему "Мир", отказались от этого решения из-за угрозы санкций со стороны США.
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