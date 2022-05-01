"Избежать российской опасности можно будет двумя путями": Лех Валенса о гарантиях безопасности после войны
Бывший президент Польши Лех Валенса сказал о двух путях решения проблемы из-за возможных случаев опасности со стороны России после войны
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Валенса сказал, что сейчас есть опасность со стороны России и Китая. Защититься от России можно двумя способами.
"Такая Россия, какова она сейчас, всегда найдет кого-то похожего на Путина. Сталин, Брежнев, Путин... Из-за этого надо как-то это решить. На практике есть два пути: или заставить всех россиян не позволить себе Путину угрожать миру, значит , сделать систему более демократичной, разделение властей могло бы предотвратить такие решения - это и есть первая возможность", - сказал он.
По его словам, другим вариантом является "уменьшить габариты России".
"В России проживает около шестидесяти великих народов. И эти народы могут начать борьбу за свою свободу, выйти из-под власти России. Следовательно, можно попробовать и это направление. Следует использовать шанс, чтобы мир был безопаснее, а с Россией при таком раскладе оно безопаснее не будет", - добавил Лех Валенса.
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