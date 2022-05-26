Избежать масштабного голода: для разблокирования экспорта зерна глава Африканского союза Салл поедет в РФ и Украину
Президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл планирует посетить РФ и Украину для разблокирования экспорта зерна во избежание широкомасштабного голода в регионе
Об этом сообщает Голос Америки.
"Африка страдает от перебоев с поставкой продовольствия и резкого роста цен на основные товары и рискует получить катастрофические последствия, если ситуация сохранится", - сказал Салл.
По его словам, некоторые районы Африки уже сегодня сталкиваются с рекордным уровнем голода, вызванным климатическими потрясениями и экономическим спадом в связи с пандемией COVID-19.
Если блокировка поставок зерна будет продолжаться и наступит голод, то, по убеждению главы Африканского союза, мир не сможет сдержать последствий, потому что они будут масштабными для иммиграции.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН почти половина из 54 стран Африки зависит от импорта пшеницы из России и Украины.
Президент Сенегала заявил, что посетит Москву и Киев, чтобы содействовать диалогу между двумя сторонами.
- Напомним, недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук подчеркнул, что в ближайшее время мировое сообщество отреагирует конкретными действиями по защите украинских морских портов . По словам эксперта, в этом вопросе большой круг заинтересованных сторон.
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