Избежать масштабного голода: для разблокирования экспорта зерна глава Африканского союза Салл поедет в РФ и Украину

Об этом сообщает Голос Америки.

"Африка страдает от перебоев с поставкой продовольствия и резкого роста цен на основные товары и рискует получить катастрофические последствия, если ситуация сохранится", - сказал Салл.

По его словам, некоторые районы Африки уже сегодня сталкиваются с рекордным уровнем голода, вызванным климатическими потрясениями и экономическим спадом в связи с пандемией COVID-19.

Если блокировка поставок зерна будет продолжаться и наступит голод, то, по убеждению главы Африканского союза, мир не сможет сдержать последствий, потому что они будут масштабными для иммиграции.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН почти половина из 54 стран Африки зависит от импорта пшеницы из России и Украины.

Президент Сенегала заявил, что посетит Москву и Киев, чтобы содействовать диалогу между двумя сторонами.

Напомним, недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук подчеркнул, что в ближайшее время мировое сообщество отреагирует конкретными действиями по защите украинских морских портов . По словам эксперта, в этом вопросе большой круг заинтересованных сторон.

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