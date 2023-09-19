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OPINION

Избежать ловушки

Ростислав Павленко
19 сентября, 2023 вторник
16:02
Мнение Ростислав Павленко

Сторонники власти заполошно кричат: "Прекратите говорить о коррупции, этим враг воспользуется, армия будет не удовлетворена!"

Напали на социологов в духе позднего Януковича, обвиняют в манипуляциях.

Но неча на зеркало пенять.

Нынешняя власть очень умело критиковала оппонентов. Но сами позиции держат очень слабо. А ситуация требует решительных и небанальных действий, которые единственные могут вывести из ловушки.

Действуй, чтобы и общество, и партнеры Украины поверили, что урок пошел в прок. Иначе следующих уроков не избежать.

Первый. Фигуранты коррупционных расследований, включая жителей президентского Офиса, должны покинуть свои должности. Они стали обузой, с ними конструкция не летает.

Второе. Чтобы разным мудрецам не хотелось лезть в Офис — внештатные советники президента, его Офису и руководства Офиса должны подпадать под декларирование.

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Третье. Прозрачность и свобода слова – основа доверия. Маркер — возврат к цифровому вещанию оппозиционных каналов.

Четвертый. Местные общины – обязательный участник программ по восстановлению. Никакой "семипартнерщины", никаких монополий, супер-министерств и супер-агентств. Децентрализация, инклюзивность и перекрестный взаимный контроль.

Пятое — не по значению, а только по порядку изложения. Единство да единство. Никаких политических дел против оппозиционеров, никаких шельмований на марафоне и телеграм-каналах.

Возвращение духа и процедур консенсусного принятия решений, действовавших в марте 2022 года. Единственное – с освещением парламентского процесса в СМИ.

Это все вернет доверие и Армии, и страны, и партнеров.

Враг будет разочарован.

Как думаете, что нужно, чтобы на Банковой поняли необходимость такого выхода из ловушки?

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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