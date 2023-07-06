Избежали трагедии в последний момент. Во Львове журналист Главкома с семьей чудом спасся во время ракетного удара РФ
Журналист Главкома Павел Вуец вместе с семьей переехал из Киева во Львов в начале полномасштабной войны. В одну ночь семья потеряла жилье и машину, однако спасла жизнь, решив уйти в укрытие
Об этом информирует Главком .
Павел, жена Наталья и сын вышли из квартиры за несколько минут до удара российской ракеты. Своевременное решение спуститься в бомбоубежище спасло им жизнь. Квартира, в которой жили супруги, на верхнем этаже полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен.
Политический обозреватель Главкома работает с момента основания издания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 также работала корреспонденткой Главкома.
Также в доме на улице Стрыйской проживали журналисты 24 канала .
"Друзья, к сожалению, наши журналисты среди пострадавших от сегодняшнего обстрела россиян во Львове. Сейчас у них разрушен дом. Все кадры с места происшествия, которые вы утром видели и которые расширились телеграммой, сделали именно они", - пишет ведомство.
В результате обстрела Львова россиянами в ночь с 5 на 6 июля, погибли мама и родная сестра журналиста львовского издания "Варта 1" Владимира Садового.
"Не стало Анастасии Сенов и ее мамы Мирославы Садовой. Они семья нашего стражи Владимира Садового - родная сестра и мама. Вражеская ракета попала прямо в дом, в котором жили погибшие", - написал руководитель Варты Игорь Зинкевич .
Фото: Игорь Зинкевич
Атака на Львов и область
Мэр Львова Андрей Садовый объявил двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.
По состоянию на 09:07 глава Львовской ОВА Максим Козицкий отчитался , что подтверждена гибель четырех человек в результате атаки РФ по Львову. В момент попадания все они находились в доме.
"Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было только 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Самой старшей погибшей - 95. Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", - отметил Козицкий.
По его данным, разрушены более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Кроме этого, повреждена одна подстанция во Львове – 150 абонентов остаются без электроснабжения.
Также пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.
Восстановление разрушенного жилья: что обещают
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о выделении 100 миллионов грн на восстановление разрушенных жилья.
Всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в отеле или в модульном городке, в Стрыйском парке, расположенном рядом.
Что говорят военные
По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили ночью 10 "калибров". Украинскому ПВО удалось уничтожить только 7. А начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в целом Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей. Три из которых надводные, еще три – подводные.
"Я подчеркиваю, что 2500 км - это расстояние, которое может преодолеть "калибр", выпущенный из моря и покрывающий фактически всю территорию Украины", - отметила она.
Пресс-секретарь подчеркнула, что последствия атаки по Львову могут быть как от попадания, так и от сбития ракет, обломков.
Реакция президента Зеленского
Украинский президент обнародовал видео с последствиями атаки: "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, ранены и погибли. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый".
Дели читайте здесь .
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