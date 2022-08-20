Сообщение об этом размещено на сайте агентства.

S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте "CCC+/C" с "SD/SD" и долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций до "CCC+" с "D". Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабилен.

По мнению агентства, Украина завершила реструктуризацию проблемного долга, однако ее способность обслуживать долг остается уязвимой и зависит от благоприятных экономических условий.

Как уточняет S&P, правительство Украины реструктурировало еврооблигации на сумму в размере 22,6 млрд долларов, а также еврооблигации с государственной гарантией на сумму около 1,5 млрд долларов после получения со стороны необходимого большинства владельцев облигаций согласия на отсрочку выплат процентов основной суммы долга на 24 месяцы.

Напомним, в середине августа то же агентство S&P, а также Fitch снизили кредитный рейтинг Украины до "ограниченного дефолта". Тогда они заявляли, когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с SD.

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