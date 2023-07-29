Избегайте фото и рукопожатий с россиянами и белорусами: Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований
Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований и Кубка мира. Среди них: воздерживаться от рукопожатий и совместных фото с россиянами и белорусами
Об этом идет речь на сайте Федерации.
Федерация шахмат Украины в пятницу, 28 июля, опубликовала заявление об участии украинских шахматистов в Кубке мира и других международных соревнованиях.
Федерация рекомендует членам ФШУ:
- Удерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают
- Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси
- Избегать разговоров с представителями страны агрессора способами, не предусмотренными Правилами шахмат
- Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины.
Также во время выступлений на медийных мероприятиях, в публичном пространстве и социальных сетях Федерация призывает информировать и напоминать мировому сообществу о том, что:
- продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь
- недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, поддерживающий военные преступления России против Украины
- Дворкович должен находиться под санкциями и быть смещен с поста президента ФИДЕ
- недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма в Украине.
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