Об этом идет речь на сайте Федерации.

Федерация шахмат Украины в пятницу, 28 июля, опубликовала заявление об участии украинских шахматистов в Кубке мира и других международных соревнованиях.

Федерация рекомендует членам ФШУ:

Удерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают

Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси

Избегать разговоров с представителями страны агрессора способами, не предусмотренными Правилами шахмат

Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины.

Также во время выступлений на медийных мероприятиях, в публичном пространстве и социальных сетях Федерация призывает информировать и напоминать мировому сообществу о том, что:

продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь

недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, поддерживающий военные преступления России против Украины

Дворкович должен находиться под санкциями и быть смещен с поста президента ФИДЕ

недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма в Украине.