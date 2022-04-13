Из зоны боевых действий переместили в другие области более 250 предприятий, - Шмигаль

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.



"Уже более 250 производственных предприятий при поддержке государства были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует на новом месте, остальные находятся в процессе перемещения", - подчеркнул он.



Еще 430 предприятий находятся в очереди на перемещение.



Денис Шмигаль поблагодарил украинцев, которые продолжают работать, платят налоги и поддерживают бизнес, а также помогают украинским военным.



"Вместе мы сильны, и только вместе победим врагов", – заметил премьер-министр.

Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на Запад Украины.

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