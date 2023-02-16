Вчера суд в Милане оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних в 2013 году. "Лоро" (так называют Берлускони люди из его окружения, и, к слову, это название киноленты Паоло Соррентино и Тони Сервилло о динозавре итальянской политики) обвиняли в оплате за секс с 17-летней марокканской танцовщицей ночного клуба. Берлускони оправдали по этому делу из-за отсутствия доказательств того, что он знал, что платит несовершеннолетней. Обвинение в подкупе свидетелей появилось позже.

Уж не знаю, что влияет на поведение лидера Forza Italia: его политическая практика на бытовую жизнь, или наоборот – стиль "клубного мачо" на политические жесты. Пожалуй, можно говорить о симбиозе. Единственное, что можно сказать точно, так это то, что популисты, старея, теряя прежний шарм и креатив, начинают напоминать проституток, причем не самого высокого сорта.

Уже не знаю, что влияет на поведение лидера Forza Italia: его политическая практика на бытовую жизнь, или наоборот – стиль "клубного мачо" на политические жесты. Пожалуй, здесь можем говорить о симбиозе.

Я, конечно, не могу утверждать, что на бурных вечеринках в стиле "бунго-бунго", которые так любит 86-летний крашеный итальянский лис, рекой лился российский алкоголь. Но то, что Сильвио очень ценит внимание "Владимира" (Путина. – Авт.) – несомненно. В октябре прошлого года он кичился тем, что российский дед "на мой день рождения прислал мне двадцать бутылок водки и очень милого письма. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей".

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Тогда же, пожалуй, по просьбе друга из Москвы ("человека мира", — по трактовке итальянского популиста), Сильвио заговорил о возможности "перемирия", довольно странного, учитывая формат. Мол, Украина могла бы согласиться на прекращение боевых действий в обмен на "сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов" от Запада, но при прекращении западной помощи оружием. Заметьте, ни о каких репарациях, тем более об ответственности агрессора Берлускони не сказал.

И вот снова. На саммите ЕС в Брюсселе "Лоро" заявил, что будь он все еще премьер-министром, то не встретился с Зеленским. Далее, уже в Ломбардии, Сильвио сказал, что причиной войны в Украине являются "атаки" Киева двух регионов на востоке. "Вот почему я оцениваю поведение этого господина очень, очень отрицательно", – сказал он.

Лидер Forza Italia стремится по случаю и без уколоть действующего премьера Джорджию Мелани за ее приверженность украинскому делу. Делает он это настолько опрометчиво, что начинает вредить своим же однопартийцам, которые, к слову, входят в правительственную коалицию. Поэтому, поняв, что перегнул палку, Берлускони, не моргнув глазом, опроверг самого себя.

И вопрос не в том, что лидер Forza Italia стремится по случаю и без ударения действующего премьера Джорджия Мелани за ее приверженность украинскому делу. Делает он это настолько опрометчиво, что начинает вредить своим же однопартийцам, которые, к слову, входят в правительственную коалицию. Поэтому, услышав, что перегнул палку, Берлускони, не моргнув, опроверг самого себя: "Взглянем на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и сомнений, чтобы поддержать Украину, направляя финансирование и оружие … Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира".

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Впрочем, словам популиста и политической проститутки не стоит доверять. Козыряя "своим планом Маршалла" и ударяя себя в грудь, когда речь идет о поддержке Украины, он держит нос по ветру. Австрийский военный аналитик Том Купер в одном из последних своих отчетов о ситуации с войной в Украине пожаловался на реальный буллинг своих сообщений со стороны "итальянских интеллектуалов". Берлускони понимает, что может продавать пацифистские (в ущерб Украине) идеи не только среднему классу Италии, но и рассчитывать на лидеров общественного мнения по левацко-профессорской среде.

"Лоро" не потерял навыков маклера по недвижимости, которым был до начала политической карьеры. Он также умело спекулирует на наследии Муссолини, осуждая "расистские законы" как величайшую ошибку Бенито, и в то же время утверждая, что "во многих вещах он поступал правильно"

Он это умеет, должны признать. "Лоро" не потерял навыков маклера по недвижимости, которым был до начала политической карьеры. Он также умело спекулирует на наследии Муссолини, осуждая "расистские законы" как величайшую ошибку Бенито, и в то же время утверждая, что "во многих вещах он поступал правильно". Ему не чужды и неомарксистские идеи, тягость которых можно понять, внимательнее присмотревшись к итальянским реалиям после завершения Второй мировой войны.

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Ради политического долголетия и удержания у власти персонажи типа Берлускони готовы на все. Когда Путин, разводясь о политической практике "Лоро" и критике в адрес "любого друга", заявил слушателям на Валдае: "А вот был бы Берлускони гомосексуалистом, его и пальцем не трогали бы". Ради сомнительного успеха Сильвио не остановится и перед каминг-аутом.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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